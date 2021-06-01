撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-01 17:44

【Staycation熱話｜酒店熱話】本地Staycation熱潮持續，住酒店退房時一般都會檢查是否執齊個人物品才離開，不過百密總有一疏，有時都會不小心遺留某些東西在房間。由香港酒店工會開設的Facebook專頁「酒店Secret」，近日有網民投稿邀請各位酒店員工分享住客遺漏過最誇張的物品，種類千奇百怪！

兒女是爸爸媽媽的心肝寶貝，但竟然可以漏在酒店咁誇張？（《波士BB》）

從留言看，很多東西都出現在夾萬裡面，打開往往有驚喜！除了金額驚人的現金，還有未清洗的底褲！不過最誇張是，明明不是貴重物品，客人依然要求酒店幫忙尋回，耗時足足三天，想知係咩咁離譜，立即按圖睇睇住客漏低最離譜的8樣物品🤣👇👇

+ 4 + 4 + 4

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

😲🙈🙈同場加映1：亞洲10句性暗示句子😲🙈🙈

出外旅行有艷遇是旅程的意外收穫，但最好不要開心得太早，應保持冷靜，因為各地文化不同，很多日常生活的對話分分鐘暗藏18禁意思！記者為大家拆解亞洲各國10個性暗示，包括台灣、日本、韓國、泰國等地，認清避免誤墮情色陷阱！其中一個性暗示與香港有關？立即按圖睇睇亞洲各國10個曳曳暗示😲👇👇

+ 9 + 9 + 9

🤬😡😡同場加映2：酒店員工爆10大Staycation惡行🤬😡😡

Staycation熱潮令酒店房間長期預訂爆滿，酒店員工表示經常遇到「冇品」住客，房間遍布大量垃圾，他們提醒住客，其實可以要求一個大垃圾袋，將所有垃圾放在裡面，方便同事執房時整袋拿走。另外，房務員執房時打開房門總會遇見不同「驚喜」，由大小二便至嚴重水浸都見過，按圖即睇10大住客惡行😨👇👇

+ 7 + 7 + 7

酒店員工還發現不少「粉紅色充電器」，想知是甚麼，立即觀看全文👉👉👉酒店員工爆10大Staycation惡行 天花板有屎、情趣用品用完隨地放