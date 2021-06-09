撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-09 17:46

香港迪士尼樂園城堡舞台將在6月30日首次上演歌舞匯演，《香港01》旅遊頻道記者率先披露匯演中6個故事特色，包括7米高的《玩轉極樂園》靈獸，護城河噴泉特效等4大全新表演元素。再教大家如何把握限時優惠，取得門票買一送一優惠入場玩！

香港迪士尼樂園城堡舞台首個表演《迪士尼尋夢奇緣》將於6月30日上演。（龔嘉盛攝）

全新《迪士尼尋夢奇緣》匯演必睇焦點

首個迪士尼「奇妙夢想城堡」戶外舞台的日間表演《迪士尼尋夢奇緣》將於6月30日起上演，每天演出4至5場，全長約20分鐘。匯演由米奇與好友帶領，以追夢為主題，演出故事共分為6幕，期間更會有《魔雪奇緣》、《玩轉極樂園》、《優獸大都會》等角色出現。👇👇👇有7米高靈獸，還有第一次香港現身的角色！按圖看全部6幕故事特色及必睇元素👇👇👇

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🏰同場加映1：迪士尼樂園絕密細節公開🏰

香港迪士尼樂園已開了15年，不過就算你玩過全部機動遊戲，都還可以在園內找到各種新鮮感，告訴你以下幾個特別設計，讓大家重遊樂園時發現驚喜。👇👇👇有沒有發現園內的Hidden Mickey？按圖看其中5個隱藏設計👇👇👇

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🎡同場加映2：消失的玩樂設施🎡

舊時水上樂園是海洋公園最有標誌性的設施之一，以下多個已消失的樂園設施當中，哪個是你最懷念的項目？👇👇👇按圖看充滿兒時回憶的海洋公園舊有景點👇👇👇

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