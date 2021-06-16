撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-06-16 16:15

【露營／豪華露營／Glamping/露營經歷】近年香港流行露營及豪華露營（Glamping），不少港人都會選擇環境靚、有得觀星的的特色露營營帳。不過近日有港人分享帶同寵物前去大熱的星空營帳露營，惟營帳的衛生情況非常惡劣，驚現烏繩、曱甴、木虱等昆蟲，事主更形容這次經歷是真人實測「與昆蟲共眠」！

（fb群組「「華人與狗」歡迎內進的香港餐廳 Dog Friendly Restaurants in Hong Kong」）

有網民日前（14日）在facebook群組「「華人與狗」歡迎內進的香港餐廳 Dog Friendly Restaurants in Hong Kong」發圖文，分享自己帶同寵物入住元朗某營地的星空營帳經歷，當中提到入住時遇到非常惡劣的衛生環境，更將營帳形容為「昆蟲旺角」、「小強旺角」！最後事主對營地各方面進行評分，惟整體評分只得2分（5分為滿分），衛生情況更跌至負分，分數非常不理想。

😱😱😱事件引起網民討論！按下圖即睇完整事發經過及網民留言🦟🕷️🕸️

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同場加映1：全港最正公眾泳池

夏日炎炎最適合去玩水消暑！不想去沙灘的朋友，不妨去公眾泳池chill一chill！香港有不少交通方便、好玩又風景優美的公眾泳池，一家大細還是三五知己去都啱！早前有網民以「嚴選最正/最垃圾公眾泳池」為題在討論區展開討論，不少公共泳池的設施、環境CP值非常高，想近近哋去游水，總有一個最正公眾泳池在附近！

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同場加映2：2021下半年8大天文現象

2021年香港出現多個天文現象，包括早前吸引不少港人觀看的「超級血月」，吸引不少觀星愛好者及市民觀看。下半年本港有8大天文現象即將出現，其中包括港人最愛的英仙座及雙子座流星雨、木星衝及土星衝等。很多港人喜歡去觀賞流星雨，甚至向流星雨許願，不過有傳言出現流星雨可能是凶兆？

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