撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-18 17:40

【酒店staycation 西客】自從疫情爆發以後，香港興起staycation 熱潮，不少港人都愛去本地酒店享受假期，然而面對愈來愈多本地客，酒店業似乎亦怨聲怨聲載道，最近更有一位聲稱已入行10年的酒店員工上網開Post 鬧香港極品客人多，更列出港客6宗罪！

《愛回家之開心速遞》電視截圖

近日有自稱已入行10年的酒店員工在「酒店Secret」facebook 群組發帖狂鬧本地客人，更呼籲港客「唔好畀一千幾百就當自己皇帝，我哋服務性行業都係人，唔係你工人，有品少少啦香港人」！👇👇點擊圖片睇酒店員工鬧港客6宗罪以及網民點睇👇👇

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😎😎同場加映1：網民票選最愛Staycation酒店Top10 半島排第8 冠軍有家的感覺😎😎

網民Brian Lee在Facebook 群組「香港 Staycation 酒店交流谷」裡發起了選舉，經由6百多票投票選出「我最喜愛Staycation酒店」。經典優雅的半島酒店排第8位，打卡一流的瑰麗酒店排第6位，冠軍被網民稱讚「間房有屋企feel 好warm」「服務好好」，點擊下圖看10強排名👇👇👇

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🤣🤣🤣同場加映2：熱數8個旅遊地點去完一次絕不翻叮 網民：巴黎超臭、韓國悶到嘔 🤣🤣🤣

香港人出名熱愛旅遊，一年飛兩三次是常識吧，然而有些地方卻被港人嫌棄，去完一次就拒絕翻叮！有網民以「邊個國家係去完一次旅行以後都唔會想再去？」為題展開討論，熱數出8個「無下次」的旅遊熱點地方，最後一個包你同意！👇👇

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