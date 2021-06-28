撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-28 15:43

天文台今早（28日）發出今年首個黑色暴雨警告信號，夏天為大地帶來雨水，遇上惡劣天氣加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！《香港01》旅遊頻道記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！

【1】洗衣液點揀好？

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌顯得更為重要，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液，抑制衣物上引起味道的細菌。

【2】控制衣物分量

洗衣服時，控制衣物分量在8成左右。如果洗衣機內衣物太多，空間不足的情況，洗衣液有機會未能浸透每件衣服，令細菌殘留！

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同場加映一：日本專家教一招修復舊雨傘！

雨季當然不少得最重要的工具——雨傘。然而，一旦用久了，布料就會變軟不再「跣水」？日本電視台節目《ZIP！》早前請來「家務達人」和田由貴，教你如何用一招簡單方法修復變舊的防潑水雨傘，讓大家在雨季到來時都可以「落雨不怕落雪也不怕」！👇👇按下圖睇專家教一招修復防潑水雨傘👇👇👇

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同場加映二：家居防霉菌必學6招 風扇抽濕擺位有技巧！

日本電視節目《ZIP！》請來專業家居清潔公司的打掃達人栁田和也，傳授6招預防家局滋生霉菌的方法，包括在「重災區」浴室，每日做好四件事就可以保持乾爽？如果家中沒有抽濕機，專家教可以使用風扇取代，不過就要留意擺放位置，加上一件必備吸濕法寶，就可以保持防止霉菌滋生！

《ZIP！》節目截圖

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