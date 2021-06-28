撰文： 文紀喬 最後更新日期： 2021-06-28 18:23

天文台6月28日上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，以往惡劣天氣下，部份打工仔變相獲得一日「假期」，但近年受到肺炎疫情影響，大部分公司改成WFH。《香港01》記者整理了在惡劣天氣警告下打工仔的5大疑惑，一次解答黑雨時上班一族會遇到的問題。

天文台在今日（28日）上午8時20分發出黑色暴雨警告信號。

黑色暴雨警告生效後打工仔是否仍要上班？當轉發或取消惡劣天氣警告的復工安排又是如何？👇👇點圖即看黑雨下打工仔的5大疑惑和解答👇👇👇

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☔同場加映一：雨天晾衫好難乾！日本專家教10招快乾貼士☔

夏天為大地帶來雨水，遇上惡劣天氣加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！《香港01》旅遊頻道記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！

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☔同場加映二：落雨都唔怕！5個室內好去處☔

最近天氣不似預期，戶外活動都要取消。《香港01》旅遊記者為大家整理5大室內好去處，即使下雨大家都可以玩得盡興！

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