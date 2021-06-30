撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-30 16:25

東京和大阪都是遊日必到的城市，在新冠肺炎疫情前，訪日中國遊客到訪日本城市排行榜中，大阪府僅次東京都，排名第2位。不過，在中國最大搜尋引擎「百度」的日本城市搜索排行榜中，大阪府在2018年則力壓東京成為榜首。

早前，日本媒體「オトナンサー（otonanswer）」發表一篇文章分析中國人喜歡到大阪旅遊的原因。對他們來說，大阪似乎有一種難以言喻的熟悉感。文章作者又曾經訪問喜歡到大阪旅遊的中國人，最多人認為「大阪的親切氣氛更適合中國人的性格。」👇👇按下圖完整內容👇👇

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文章發佈後隨即引起一眾網民熱烈討論，有人認為大阪人與中國人的性格的確有相似之處；但也有意見批評文章作者將外界對大阪的印象定型，包括說話大聲、衣著華麗等，認為不片面地以偏概全。

👇👇按圖睇埋其他網民意見👇👇

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同場加映：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉

去大阪旅行，不少得要一嘗當地的招牌美食章魚燒！不過，如果當你吃到中途發現章魚燒裡混入了頭髮，你又會如何處理？早前，大阪一間章魚燒店被客人投訴食物裡有頭髮，老闆得知事件後為表歉意，竟然狠心將頭髮全部剃光，更親自上門向客人道歉，結果卻發現真相不似預期？👇👇即睇事情發生經過👇👇

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老闆後來親自去客人家中道歉，卻發現真相竟然是？即睇全文：客人投訴章魚燒中有頭髮 大阪小店老闆剃光頭上門謝罪結局神反轉