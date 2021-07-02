撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-07-02 15:07

家居生活智慧｜炎炎夏日，進行戶外活動前，不少人都會自備冰水，最方便自然是把樽裝水放入雪櫃結成冰，但缺點是要等冰融化才可飲用。有日本節目就分享了一個簡單招數，簡易自製多支冰棒放入樽裝水，馬上便可喝到冰水解渴。

（《ノンストップ！》節目截圖）

早前，日本富士電視台節目《ノンストップ！》教用一招簡單自製冰條，還可以自行調整大小，就算是瓶口窄的容器都可以輕鬆加冰！要製作最適合瓶狀容器的冰條，第一步就是要準備以下4樣簡單材料！

👇👇🧊即按下圖睇自製「凍飲神器」的完整步驟！🧊👇👇

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夏天為大地帶來雨水，遇上惡劣天氣加上空氣悶熱潮濕，剛洗完的衣服總是特別難乾，室內晾衣更隨時還會散發出一陣陣「噏味」，令人非常頭痛！《香港01》旅遊頻道記者整合10招日本家務達人傳授的快速乾衣貼士，只要用正確的方法晾衣，就可以大大縮短乾衣時間，同時避免室內晾衣出現難聞的異味！

【1】洗衣液點揀好？

洗完的衣服有「噏味」，是由於衣物仍未乾透時，未洗淨的細菌、油脂、汗水等在半濕的衣物上不斷繁殖和分解，形成一股難聞的氣味。所以，衣物殺菌顯得更為重要，可以選用市面上標明「殺菌」、洗淨力和去污力較強的洗衣液，抑制衣物上引起味道的細菌。

👇👇即按圖睇日本專家教10招快速乾衣法👇👇

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