撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-07-05 17:20

【新冠肺炎 / 酒店污糟/ 酒店消毒】早前油麻地一間檢疫酒店的兼職清潔員確診新冠肺炎，後來港大微生物學系講座教授袁國勇經調查後發現，清潔公司於清潔員染疫前一天入房消毒，但過程只有9分鐘多，批評過程極不理想，而且清潔手法不妥，消毒能力弱。其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，以後去Staycation必定要多加小心，做好消毒工作！

圖中有超過3個細菌潛伏高危處，你能找到嗎？（Lotte Hotel Busan）

早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，包括廣為人知的馬桶、遙控器、電話按鍵等，但原來有很多都是容易被忽略的微小之處！想知浴室邊個位置污糟程度僅次於馬桶，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱👇👇

【No.16】窗簾桿

入房時窗簾是打開的狀態，因此有部分人睡覺時都會用拉上窗簾，免得第二天早上被陽光曬醒。不過比起房內其他物品，住客很少觸碰到窗簾桿，因此相對上是最不髒的。

想知埋其餘15個要注意的污糟位，立即點擊圖片睇睇👇👇👇

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🤩同場加映1：一文看清用消費券去Staycation邊間酒店用得！🤩

電子消費券已經開始接受登記，不少人都打算好好利用$5000去酒店Staycation。想知酒店究竟接受八達通、Tap & Go、AlipayHK或WeChat Pay HK哪種支付工具？記者致電全港熱門酒店及訂房平台，查詢各酒店接受的付款方式，方便你mark低心水之選，到8月1日收到第一期消費劵時就可以立即訂房！立即按圖睇睇各大酒店接受的支付方式💸👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事