【打卡泳池酒店】夏日炎炎，最好就是到泳池游泳消暑。在Staycationi熱潮下，很多人都會為了某間酒店的特色泳池特地入住，盡情打卡。《香港01》旅遊頻道記者精選全港10間影靚相必去泳池酒店，很多女藝人都曾經打過卡，包括麥明詩、鍾嘉欣、余香凝等。



【1】四季酒店 —— 維港海景Infinity Pool

酒店泳池是無邊際泳池，坐擁維港海景，打卡一流！而且水底設有音響系統，邊游泳邊聽音樂夠晒放鬆。另外設有冷暖按摩池，游泳游累了可以到這裡鬆弛一下肌肉。

港姐麥明詩曾與家人入住四季酒店，並於Instagram上載了在無邊際泳池的泳衣靚相。（ig @ louisa_mak）

有間仲開到夜晚10時半，可以慢慢食完飯再暢泳，立即按圖睇10大打卡酒店泳池😍👇👇

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😲同場加映1：酒店房間8件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇8樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事