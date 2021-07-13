夏天又是小白鞋和帆布鞋出動的季節，百搭之餘還有很多不同款式，方便襯衫！不過，穿著次數變多，帆布鞋的鞋邊會開始泛黃，而鞋帶和鞋邊也會變成黑色，又怕放入洗衣機會變形？日本電視台節目《ZIP！》請來修鞋達人大友良佑，傳授3招清潔鞋邊、鞋帶和鞋身的方法，助你還原乾淨帆布鞋！



（《ZIP！》節目截圖）

【第一招】清潔泛黃鞋身

白布鞋隨著穿著次數愈來愈多，鞋身容易泛黃變黑，大友先生就教用「醃漬」的方法回復白布鞋潔白如新的狀態！方法非常簡單，準備一個密實袋，然後倒入攝氏40度熱水及清潔劑，放入白布鞋後搖勻，靜置擺放約3小時就可以拿出來「過水」，清潔步驟便完成！👇👇按下圖看如何晾乾防止布鞋變形👇👇

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👇👇👇按下圖看達人教如何將變黑鞋帶快速漂白！還有妙用橙皮去除鞋邊污漬！👇👇👇

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同場加映：淺色衣物最怕整污糟？日本達人4招衣服去污術！

天氣變得炎熱，穿著淺色衣物的機會也愈來愈多。這個時候，最怕就是衣物沾上難以去除的頑固污漬！早前，日本電視節目請來曾經在多間洗衣專門店學藝的「去漬達人」宇井直樹，教你4招簡單去污清潔術，用一支牙刷再加上一款常見煮食調味料，就可以輕鬆擦乾淨沾在衣服上的唇膏漬？👇👇即睇節目實試4招簡單去污清潔術！👇👇

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頑固又濃厚的咖哩漬可以點清走？即睇全文：淺色衣物最怕污漬？日本達人4招衣服去污術 秒除豉油唇膏咖哩漬