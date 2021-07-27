【暑假好去處／假日好去處／週末好去處／親子好去處】踏入暑假，不少家長要帶小朋友去玩樂，消磨時間，不妨考慮同小朋友去室內遊樂場放電，打風落雨也不怕。《香港01》旅遊頻道記者精選7個放電好去處，面積夠大、玩樂設施最多，充滿趣味性及創意，最適合貪玩的小朋友，最平一間只需$188可玩足4小時，性價比極高！



【1】香港樂高®探索中心 —— 3萬呎樂高世界必玩機動遊戲

位於尖沙咀K11 MUSEA的香港樂高®探索中心，佔地30,000平方呎，設有10個主題園區，包括超過100萬塊積木砌成的迷你天地，兩款超人氣機動遊戲魔法轉盤及古堡歷險、4D動感體驗等，完全置身在樂高世界中！🤩🤩想知邊個園區最好玩？按圖即睇入場門票、全日及全年通行證的價錢👇👇

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香港樂高®探索中心

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

查詢電話：2143 7300



【2】E3 Club Playland 智遊天地 —— 過萬呎海景兒童遊樂場

2013年開業、過萬呎的海景室內遊樂場，E3 Club Playland提供多種遊樂設施，包括跳彈床、波波池、旋轉滑梯、積木區、兒童玩具車等。同時場地提供多款主題派對party room，讓小朋友們舉辦不同類型的派對，例如魔術表演、扭氣球表演等。🤩🤩想知有咩遊樂設施好玩？按圖即睇入場收費及成人收費👇👇

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E Cube Club Megabox 店

地址：九龍灣宏照道38號MegaBox L12-1號舖

查詢電話：2117 1068



【3】NAMCO Asobi Park PLUS —— 4,000呎遊樂場設動感遊戲

佔地逾9,000呎的NAMCO屯門店，設有全港最大、4,000呎兒童遊樂場《Asobi Park PLUS 》，以「Glamping」為主題，並分為5大動感親子園區，包括：設有攀爬架及滑梯的「想像之丘」、大型投影遊戲「Poi Poi Paint Wonder Coloring」、大玩模型遊戲的「小王國」、「Eco Ride」及角色扮演的「創作村」。🤩🤩想知有咩遊樂設施好玩？按圖即睇收費詳情👇👇

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Asobi Park PLUS 屯門市廣場店

地址：屯門市廣場一期2樓2190A號舗

營業時間：星期一至日 11：00 - 21：00

注意事項：最後入場時間為20:30



【4】The Big Things —— 野外叢林大自然主題遊樂場

位於荃灣南豐紗廠的The Big Things，佔地7,000呎，由芬蘭專業團隊參與策劃的遊樂場，以野外叢林為主題，將大自然元素融入遊戲設施之中，透過不同感官遊戲及各項富有挑戰性的機關，讓小朋友探索大自然，同時有助鍛練肢體技能及想像力。🤩🤩想知有咩遊樂設施好玩？按圖即睇收費詳情👇👇

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The Big Things

地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠4樓

查詢電話：(852) 3979 2300



【5】黃埔KidzTech —— 逾5萬呎全港最大親子蒲點

佔地56,000呎的KidzTech樓高兩層，結合室內遊樂場、親子餐廳、烘焙教室等，成為多功能親子會所，大過2個足球場！場地共有10大玩樂區域，包括3米高的金屬滑梯、海景波波池、電動車場等等。👇👇👇10大遊戲設施哪個最好玩？按圖看收費資料及玩樂區介紹👇👇👇

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【KidzTech】

地址：黃埔環海街11號海名軒5樓

電話：3168 6809



【6】尖沙咀Donut Playhouse —— 全港最高室內3層滑梯

走入尖沙咀海傍商場的玻璃幕門，Donut Playhouse招牌巨型公仔非常亮眼，正是3層高滑梯的入口。這個室內遊樂場佔地約有2萬平方呎，有多個互動遊戲玩樂區、親子餐廳及紀念品區👇👇👇按圖看收費及各遊玩設施👇👇👇

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Donut Playhouse

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA地下G050號鋪

電話：6114 1771



【7】愉景灣Epicland —— 歷奇主題最考驗膽量

佔地14,000呎的Epicland以歷奇為樂園主題，翻新後2019年才重開，設施較新。遊樂場高5層，主打空中漫步、飛索Zipline、室內攀石、彈床等，另外波浪形彩虹滑梯亦是很多家長愛為小孩打卡的地方！👇👇👇部分設施有高度限制！按圖看更多場地資料及收費👇👇👇

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【Epicland】

地址：大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31

電話：2441 0098



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同場加映1：用筷子食薯片！10個懶人實用生活智慧 網民：用它食飯碗也不用洗

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