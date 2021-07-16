海洋公園水上樂園全年無休　暑假開幕必試freefall滑梯1米人造浪

香港首個全天候開放的水上樂園終於登場了，海洋公園水上樂園以「探索自然 激浪無限」作主題，期望大家可以全情投入一個與水和大自然融為一體的探索及冒險之旅。作為亞洲首個兼唯一一個全年、全天候開放的臨海水上樂園，你又點可以錯過！玩完一日最好可以到附近的香港海洋公園萬豪酒店休息一晚，於暑假玩足兩日一夜，就讓KKday小編為你好好介紹啦！



香港海洋公園水上樂園

海洋公園水上樂園共設五個主題區域，一共有27個室內及户外玩樂設施，包括全港首個衝浪模擬機、九條緊張刺激的動感水上滑梯，以及多個嬉水地帶。

點圖看看海洋公園水上樂園五大主題區域的玩樂設施介紹▼▼▼

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在「躍動流域」區，可以從超刺激滑梯高速滑下，挑戰令人血脈沸騰的無數旋轉急彎。想挑戰更刺激的體驗，就不要錯過「絕嶺深谷」，感受freefall極速飛墜的震撼刺激感。想一家大小優哉游哉在陽光之下玩樂，可以前往「冒險灣岸」享受海風輕拂和品嚐滋味小食。

「迷失部落」則提供適合不同年齡和喜好的玩樂體驗，當中包括全城首個全天候室內造浪池 — 「天海灣」。不論是仿如置身度假海灘般的溫和排浪，或是深受衝浪者歡迎，猛烈澎湃的雙鑽浪。造浪池有八種不同浪潮模式，造浪高度由底至高峰，約 0.3 米至 1 米。「天海灣」造浪池都可以滿足每位探險家，讓你可以全天候都可以感受新穎而變化多端的浪潮模式。「天海灣」日夜皆可舉行各類精彩娛樂節目，如演唱會類型的特別體驗，必定會令你樂而忘返！

海洋公園水上樂園即將會在今年暑假開幕，記得密切留意最新消息啊！

香港海洋公園萬豪酒店

玩完水上樂園，不想立即回家，不妨考慮預訂香港海洋公園萬豪酒店最新推出，專屬香港人的體驗海洋公園住宿計劃，在海洋公園享受最盡興的假期！計劃包括客房住宿一晚、以及海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張，十分適合親子家庭一同探索自然，舒展身心，留下美好回憶。

點圖看看海洋公園萬豪酒店外觀、房間及設施▼▼▼

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酒店在2018年正式啟用，四周更佈滿綠蔭，擁有綠茵天台，獨特的酒店外牆環保式設計。整體設計樸實大方。大堂更設有16米高圓柱形水族缸，用作飼養人工珊瑚礁、蝴蝶魚、棘魚、河豚等非瀕臨絕種野生海洋生物。

在入住豪華客房的同時，住客更可以盡情享用酒店設施，如：露天游泳池、健身房、兒童遊樂天地等。酒店內亦設有多個投影互動螢幕，賓客只需於螢幕前輕輕揮動雙手便可與海洋生物互動，仿如置身奇幻的海底世界。

身為酒店住客毋須自行線上預約進入公園，讓你可以無拘無束，全心投入探索海洋世界，投入剌激的機動遊戲讓你腦海中的煩惱一掃而空。

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