【酒店熱話 / Staycation熱話】近日有網民在Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享自己入住萬麗海景酒店的中伏經歷，入房在浴室發現其中一條毛巾有多處啡色污漬！



有網民在Facebook群組「Staycation HK Hotel - 留港宅度假 本地酒店住宿優惠」分享自己入住萬麗海景酒店的中伏經歷。（萬麗海景酒店圖片）

事主上載了三張近距離拍攝的毛巾照片，相中可見毛巾上有撻撻啡色污漬，非常嘔心。一眾網民紛紛表示「好嘔心」、「好核突」，並認為「5星酒店房間乾淨最基本」。立即按圖睇事發經過及網民建議😨👇👇

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😲同場加映1：酒店房間9件物品你有冇用錯？😲

Staycation熱潮不斷，幾乎人人都會與另一半或好友住酒店玩個兩天一夜，放鬆心情。但房內各樣物品的用途你又知道嗎？床尾巾其實不是裝飾品？原來酒店放4個枕頭背後有貼心原因？立即按圖睇睇9樣酒店物品的實際用途😲👇👇

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👻同場加映2：Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼👻

最近有港媽在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發問，因為打算帶小朋友到酒店Staycation，想避開特別猛鬼的酒店，因此詢問網民到底哪間酒店會出現比較多靈異事件。有網民貼心提醒，如果想避免撞鬼，嚇到小朋友，就要注意房間號碼。按圖即睇網民分享防撞鬼應注意的3大禁忌😱👇👇

有酒店員工強調睡前切勿做一件事！想知係咩，立即觀看全文👉👉👉Staycation住酒店3個禁忌防撞鬼 員工：呢個房號最邪住親都出事