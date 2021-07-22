東京台場大型遊樂消閒設施「Palette Town」宣佈，2021年12月起旗下商場VenusFort、車迷必到汽車樂園「MEGA WEB」、熱門日劇取景地「Palette Town摩天輪」以及台場「teamLab Borderless」將會陸續關閉，以配合該區的地域重建發展計劃，不少網民收到消息後都表示非常震驚，港人又有沒有機會親身見它們的「最後一面」？



【1】台場Palette Town摩天輪

台場Palette Town摩天輪於1999年正式開始營運，開業時曾經是全世界最高的摩天輪，高115公尺、直徑100公尺，每16分鐘一圈，夜間呈現逾100種色彩的燈光，現在是日本第三高摩天輪。乘搭摩天輪徐徐往上攀升，可飽覽橫濱、東京鐵塔和富士山早晚變化萬端的景色。除此之外，熱門日劇《魔女の條件》和《美麗人生》（Beautiful Life）的浪漫場面都是在這裡取景，成為很多情侶的拍拖好去處。

👇👇台場Palette Town旗下設施預計結業時間👇👇

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疫情過後，如果有機會再次到訪東京，相信熟悉的風景己經不再一樣。除了台場，東京人氣溫泉設施「台場大江戶溫泉物語」卻傳來壞消息，其母公司「大江戶温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社」宣佈，「台場大江戶溫泉物語」將會在9月5日正式結束營業，為人熟悉的東京地標又再少一個。👇👇2021年13個消失的東京景點👇👇

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