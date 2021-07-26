【日本滿點】香港的夏天炎熱多雨，一把可以同時用作「遮光、擋雨」的縮骨遮（折疊傘），成為隨身袋內必備的日常小物！日本美容雜《LDK the Beauty》挑選市面上11款日本人氣品牌的防UV縮骨遮，包括無印良品（MUJI）、UNIQLO、GU、macocca等，看看哪款的防曬隔熱效果最好，部分香港可以買得到！



《LDK the Beauty》今次採用以下5個測試進行評分，分別比較11款產品的防曬度、涼爽度、撥水性、整體構造及便攜度。👇👇👇按下圖睇評分方法及標準！👇👇👇

👇👇即睇日本LDK實測最強防UV雨傘TOP 11👇👇

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同場加映：日本LDK評2021防曬產品Top14

今個夏天，身處戶外在炎夏熾熱的陽光下暴曬，勢必秒速「焫焫焫焫焫焫著」！周末外出戶外活動時，如果不想曬傷皮膚，就要記得定時做好防曬。早前《LDK the Beauty》抽取市面上37款來自各大品牌的防曬產品，並公佈2,000日圓以內的防曬推介TOP 14，當中不少香港都買到，今個夏天入手防曬產品前不妨參考一下！👇👇👇即睇日本LDK評測防曬產品Top14👇👇👇

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即睇邊款日本品牌防曬產品最高分！全文：防曬｜日本LDK評2021防曬產品Top14 Curél第6 $68平價品最高分