【Staycation／迪士尼樂園酒店】去Staycation想玩「煮飯仔」，可以選擇有廚房的酒店房間。不過最近有兩位港女，則在迪士尼樂園酒店一般雙人房，煮出四餸一湯，還拍成教學短片上載YouTube，被網民批評「冇公德心」。



兩位港女帶齊食材和工具在房間內切菜、腌肉再煮食。（YouTube短片截圖）

有關短片以「旅行便利晚餐四餸一湯」為題，又形容「絕非蒸煮咁簡單」，片長約16分鐘。拍片者經營YouTube約一年，共上載20多段短片，每段觀看次數僅數百人次，唯獨這段「旅行便利晚餐四餸一湯」短片，短短一日已有約7000觀看次數，更有百多則留言。

片主回應：油煙冇乜

有關短片講述片主與閨密兩名女生，入住迪士尼樂園酒店，期間如何煮出四餸一湯，以及早餐煎小牛排。面對網民留言批評產生油煙污染房間，令酒店要清潔，以及下一位房客受味道影響，片主回應：「煮食用具本身就係設計於宿舍或者旅行用既，所以油煙冇乜。」👇👇👇片主究竟煮了甚麼菜式？又是否如她所說沒有油煙？請看下圖👇👇👇

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網民批評欠公德心

對於有人在迪士尼樂園酒店房間煮食，更拍片上載YouTube作為教學影片，網民幾乎一致鬧爆，更指會教壞人，即睇網民觀點👇👇👇

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有關YouTuber在酒店房間煮食，行為是否恰當？又是否會被酒店追收附加費？《香港01》旅遊記者向迪士尼樂園查詢，暫時未有回覆。

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