2020東京奧運結束，不過高質日本美食仍然成為話題，最近便有外國選手盛讚日本「味之素」的冷凍餃子非常好吃，更稱其為「世界第一美味餃子」，引起日本和外國網民討論，甚至導致日本部分超市「斷市」，非常誇張！早前便有日本節目請來料理專家試食不同品牌的冷凍餃子，最後評價原來「味之素」只排第2，榜首你食過未？



日本《體育報知》報道，美國女子7人欖球選手Ilona Maher在社交平台TikTok上傳影片，在片中大讚「味之素」的冷凍餃子：「選手村裡有全世界最好吃的餃子，完全不像冷凍食品！」來自台灣的舉重金牌選手郭婞淳、葡萄牙乒乓球運動員João Geraldo及美國男子排球選手Erik Shoji也曾經大讚這款餃子，引起日本網民熱議。

美國女子7人欖球選手Ilona Maher。（截圖來源：Twitter@akiratamcat）

「味之素」食品公司是東京奧運的贊助商，得知消息後隨即在官方Twitter轉發相關報道，並興奮表示：「日本全國的朋友！日本的餃子也成功獲得金牌了！」原來，選手村內提供的冷凍餃子與市面上販售的是同一款產品。由於疫情關係，不能派出大量工作人員前往選手村負責膳食，於是決定運用旗下的冷凍食品，每日24小時提供約700款菜單。除了餃子，甜品和春卷等小食均有提供！

葡萄牙乒乓球運動員João Geraldo在Instagram分享的奧運回憶中，味之素餃子也佔一席位！

早前，日本TBS電視台節目《ラヴィット！》請來三位中華料理專家，實試市面上18款人氣冷凍餃子，嚴選出最好食TOP 10！其中，著名餃子專門店大阪王將、大型食品公司味之素及來自韓國的過江龍CJ bibigo王餃子均有上榜，部分香港買得到！

【第10位】肉のハナマサ 煎餃子

日本平價超市「肉のハナマサ」推出的冷凍餃子，餡料加入寒天令肉汁更加豐富。唯一要改善的地方是餃子皮太厚，容易有飽滯感。

別以為便利店或超級市場出品質素一定比較差，接下來有日本7-Eleven推出的微波爐煎餃，成功打入第9位；韓國「過江龍」CJ食品則有兩款「王餃子」上榜，其中一款更打敗「餃子專家」大阪王將的產品？👇👇即睇日本專家嚴選最好食餃子TOP 10👇👇

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