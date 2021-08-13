【農曆七月十四／鬼節／盂蘭節／鬼月／鬧鬼】農曆七月十四將近，相傳農曆七月是鬼門關大開的日子，農曆七月十四鬼節（又稱盂蘭節）有大量遊魂野鬼重返陽間，令大家人心惶惶。鬼月期間最容易撞鬼，大家不妨留意家中有沒有奇怪的事情發生，可能是鬧鬼的前兆！《香港01》旅遊記者整理11個鬧鬼預兆，即睇下文你是否有相同經歷！



農曆七月鬼節最容易「時運低」撞到靈體，大家要特別留意以下的鬧鬼預兆。（《大發不動產》劇照）

有網民在連登討論區開Po，題為「朋友懷疑屋企有鬼」，網民引述朋友指昨日凌晨四時家中魚缸的金魚無啦啦跳出魚缸，更發出「噠噠聲」將其朋友吵醒。他指朋友聞聲後起身將金魚的屍體掉進垃圾筒，但相隔不夠10分鐘，再有金魚由魚缸中跳出來，他朋友嚇得整晚開著燈睡覺！

金魚跳缸自盡

凌晨時分家中魚缸的金魚突然跳出魚缸，發出噠噠聲，網民聞聲而至，將金魚的屍體扔落垃圾筒。網民隨即回房睡覺，但相隔不夠10分鐘就有第二條金魚跳出魚缸，同樣是一落地即死！

網民指家中金魚突然從魚缸中跳出來！（《海底奇兵》截圖）

除了網民的分享之外，踏入鬼月後，大家不妨留意下平時自己有無遇到奇怪的事，例如家中的寵物突然出現奇怪的行為，就像無啦啦直盯著某個方向，甚至向著某個方向吠叫，可能代表家中有正常人看不見的靈體。😨😨😨行路途中雙腳突然感到被人抓住！即睇鬼月11個鬧鬼前兆👇👇👇

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【同場加映1】農曆七月鬼節10大禁忌 搭尾班車要小心！穿一種物料上衣會惹鬼？

踏入農曆七月，鬼門關大開的日子陰氣極重，大量遊魂野鬼在人間遊蕩。傳統習俗中，農曆七月不能出夜街、不能亂拍別人膊頭等，全部都不能做！鬼節還有不少要特別注意的禁忌，大家這個月都要注意別犯禁！打工仔經常要OT做嘢，鬼月盡量要早回家，晚上7時前要離開喇。😨😨😨鬼月期間避免穿一種質地的衫褲！即睇10大鬼節禁忌👇👇👇

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【同場加映2】鬼門開注意！Staycation要知15大禁忌 酒店員工：這個房號必出事

每年的七月初一是鬼門開的日子，坊間流傳著不少鬼月禁忌，加上酒店不時都會傳出靈異事件，如果你比較膽小，去酒店Staycation時記得睇睇以下15個的必知禁忌，就算在鬼月也可以玩得安心！😨👇👇有酒店員工分享某一個數字住親都出事！立即按圖睇15大住酒店防撞鬼禁忌😨👇👇

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