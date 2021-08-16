鬼月外出10大禁忌要小心　台灣盂蘭祭典各有特色　網上直播有得睇

一年一度的鬼月盂蘭節又要到啦！每年到鬼月時總會聽到長輩耳提面命，告訴你鬼月不能做什麼、有什麼禁忌，但鬼月的禁忌實在太多，咖編幫你從眾多禁忌中，整理出鬼月外出十大禁忌，在出門時要特別注意喔！



外出十大禁忌

點圖看看鬼月出門的注意事項▼▼▼

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禁忌一：避免傍晚時分在宮廟旁流連

有些含冤的好兄弟，會在傍晚時到宮廟尋求神明的幫助，若傍晚時在宮廟旁，很容易撞見好兄弟。

禁忌二：切勿在山林間、空地拍照

山林間、空地比較陰，是好兄弟很喜歡待的地方，如果在這裡拍照，你的照片裡也許會留下好兄弟的倩影，而招來厄運。

禁忌三：不要搭尾班車

午夜子時是一整天陰氣最重的時候，如果此時搭乘尾班車，回家後有可能會發現有「人」也跟你一起回家。

禁忌四：避免夜遊

夜晚是好兄弟活動最旺盛的時間，這時去夜遊很容易撞到「人」。

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禁忌五：半夜不要亂拍照

就像剛剛說的，半夜是陰氣最重的時候，若在這時拍照，無疑是邀請好兄弟一起入鏡。

禁忌六：避免戲水

鬼月時到海邊、湖邊、溪邊戲水，很容易遇到「搵替身」造成無法挽回的遺憾。

禁忌七：不要靠著牆行走、休息

由於牆壁屬陰，好兄弟喜歡沿著牆面行走，所以鬼月期間要盡量避免靠著牆行走或休息。

禁忌八：避免隨意戶外小便

由於鬼月時，街上會有好兄弟遊蕩，若在戶外小便容易尿到好兄弟，這對祂們非常不尊重。

禁忌九：不宜在鬼月唸咒

在鬼月唸咒會吸引許多好兄弟前來，而若是念有驅邪作用的咒語則容易傷害到好兄弟。

禁忌十：外出住旅館時，帶著艾草或鼠尾草放在身邊

艾草與鼠尾草有趨吉避凶的功用，因此帶著艾草或鼠尾草，能幫助你避免好兄弟半夜的騷擾，一夜好眠。

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而鬼月的重頭戲當然還有各地豐富的中元節（亦稱盂蘭節）祭典啦！雖然今年因為新冠肺炎疫情的關係，影響了全台灣各地歷史悠久的傳統中元節祭典儀式，甚至有許多祭典儀式被迫取消，相當可惜！但咖編還是為大家整理了四個在疫情下仍如期舉辦的祭典活動給大家認識，看完外出十大禁忌後，也來看看2021年全台由北到南有哪些中元節祭典吧！

雞籠中元祭

位於基隆的「雞籠中元祭」將在今年的8月7日展開，主辦方因疫情，而做出一些與以往不同的改變：今年的雞籠中元祭將以開龕門等的民俗科儀為主，而迎斗燈、放水燈等動態活動不開放民眾參與，且改採車隊遊行，並將過程線上直播，讓不能參與的民眾可以透過直播參與。雞籠中元祭可以說是全台最華麗的中元普渡，炫目的主普壇在夜晚的基隆閃閃發光。雞籠中元祭也是觀光局認定的「臺灣十二大地方節慶」之一，每年於農曆六月二十九日晚上的子時開龕門(鬼門開)，到農曆八月一日的關龕門、交接手爐結束，長達一個月。

由來：

雞籠中元祭最早起源於清代時，漳泉兩地來台移民間的械鬥，在西元1851年一次大規模械鬥中，兩派代表出面協調糾紛，希望互相殘殺從此止息，且將雙方因械鬥而亡的死者，葬在一起並稱「老大公」，西元1855年開始，每年由各姓氏輪流主辦七月的大普渡以祭祀孤魂野鬼，此一習俗流傳至今已167年。

活動資訊

活動日期：2021.08.07 ～ 2021.09.07(農曆6月29日 ～ 農曆8月1日）

地址：基隆市安樂區樂一路76巷37號



褒忠亭義民祭

位於新竹縣的褒忠亭義民祭將於8月27日登場，今年也受疫情波及，褒忠亭義民廟決議縮小規模辦理，不開放民眾在祭典期間進入，也將平安點心、傳統的糖粥取消，以減少人潮聚集。每年農曆7月20日都會在褒忠亭義民廟舉行的義民祭，是被文化部第一個認證為「國家重要民俗」的客家祭典儀式。而褒忠亭義民廟創廟今年已是234週年，也是桃、竹、苗客家族群的精神信仰中心，義民祭也已傳承180逾年。義民節傳統的祭典儀式有：起燈篙、放水燈、挑擔、黑令旗回娘家、大士爺等，由位於新竹、桃園地區的15大庄輪值主普舉。

由來：

褒忠亭義民祭最早可以溯源到西元1721年所發生的朱一貴事件，新竹一帶的客家人為保護人身安全，而與朱一貴的人馬交戰。這些戰死的人們，被地方人士將其屍骨合葬，稱為「義民塚」。到了西元1786年，爆發林爽文事件，新埔一帶的客家人組成義勇軍捍衛鄉土，林爽文事件平息後，鄉民便到因此事件而犧牲的人們的合葬地，建廟祭祀，漸漸發展成後來的義民節普渡。

活動資訊

活動日期：2021.08.27(農曆7月20日）

地址：新竹縣新埔鎮義民路三段360號



雲林虎尾中元祭

有一句話是這麼說的：「北基隆、南虎尾」虎尾的中元普渡也是聞名全台的一大中元盛事，這場盛事往年都會吸引十逾萬人參與，然而今年的中元祭恐怕無法像往年一樣熱鬧了，虎尾鎮公所在8月22日舉行虎尾中元祭時，都將遵照的二級防疫規定辦理，將舉辦規模縮小，由寺廟舉辦的普渡為主，禁止設攤、不辦宴席，也不設冰雕、肉山以及炮城等傳統技藝展示。

由來：

虎尾中元祭最初只是當地居民於農曆7月15日中元節當天，以集體大拜拜的方式，祭祀陰家可歸的「好兄弟」們。這種集體大拜拜形式的「市仔普」，後來慢慢發展成全虎尾鎮劃分為七個區域舉行，每年從7月1日起，各區就開始搭建普壇，準備各種香案及祭品，每區會用祭拜的排場暗自較勁，以致虎尾中元祭的排場越來越大，讓虎尾中元祭發展成地方一大盛事。

活動資訊

活動日期：2021.08.22 (農曆7月15日）

地址：雲林縣虎尾鎮全鎮範圍



安平港仔孤棚祭

安平港仔孤棚祭由安平靈暨濟殿主辦， 今年將在8月16日舉辦全台僅此一見的孤棚祭。孤棚祭以5根圓柱搭起15公尺高的平台，在台面西側擺放1張案桌，再將白布由案桌前放下，延伸至運河水中，以此來作為恭迎老大公的途徑。跟台灣其他地方的孤棚最大的不同是，安平孤棚上有「篙串」數十支，篙串上繫有各式祭品，是相當少見的孤棚外觀及祭典方式，這項祭典也已於2017年登錄南市無形文化資產。

由來：

孤棚祭相傳起源於西元1852年的安平舊運河渡船碼頭，碼頭工人因為利益糾紛發生名叫陳柱的工頭失手打死人的事件。當時是一命償一命的時代，當地居民為了解救陳柱免被官府處死，便齊集於靈濟殿向「老大公」發願若陳柱能渡劫歸來則定當謝神還願。沒想到最後陳柱竟然真的被官府無罪釋放。當地居民遂感是靈濟殿眾神明及老大公伯之顯靈保佑，便定於每年農曆七月祭祀「老大公」，而這項活動隨著時間推移，演變為今日的安平港仔孤棚祭。

活動資訊

活動日期：2021.08.16(農曆7月9日）

地址：臺南市安平區安平路75巷18弄2號



因為疫情的關係，全台各地舉行的中元節祭典不像往年般熱鬧，如期舉辦的祭典也因為防疫考量，在活動規模上也無法如以往盛大。其實全台各地中元節相關祭典還有非常多，例如：頭城搶孤、新竹城隍祭、嘉義火燈夜巡、恆春中元豎孤棚等歷史悠久的活動，然而這些活動在今年因為疫情考量而停辦，真的非常可惜！期望明年此時的疫情已受到掌控，讓各地熱鬧非凡的中元節祭典能夠順利舉行，這也是在陽間的人們給所有「好兄弟」的一份心意！

最後咖編也要提醒大家外出時，盡量避免鬼月的禁忌，畢竟寧可信其有不可信其無，對好兄弟抱持著尊重、包容的心態，就能安然度過鬼月囉。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「鬼月外出十大禁忌＆2021全台中元節祭典大集合」】