【酒店熱話 / Staycation熱話】疫情下去Staycation，遵守酒店的防疫規定是常識吧！近日有酒店員工發文批評有客人不遵守酒店的防疫規定，包括不肯在公眾地方戴上口罩、量體溫等等，令他十分無奈，表示「唔怪之得而家無人想入行啦，做都做到谷鬼氣！」即睇下文睇Staycation客懶理防疫措施6大自私級別！



有酒店員工發文指責有客人不遵守酒店的防疫規定。（香港 Staycation 酒店交流谷）

近日有酒店員工在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」發文，指經常遇到客人出入大堂和房間時懶理口罩規定，當自己上前提醒時卻遭客人發脾氣回應：「我唔記得啫，咪戴返囉！」、「你知唔知外面幾度？入嚟見有冷氣除口罩涼下都唔得呀，有冇人情味㗎？」令他十分無奈：「你戴返咪得囉，點解要發脾氣呢？」

貼文引來不少網民留言回應，大部分網民都表示支持樓主，紛紛表示：「好多人覺得自己畀咗錢就大晒！」、「香港真係有好多難服侍嘅西客！」有同樣做服務性行業的員工表示不少人都懶理防疫措施：「疫情初期，我地做銷售要求客人量體溫，不知受過幾多冷眼同辱罵！」不少網民都有留言分享自己的見聞，即睇下文睇Staycation客懶理防疫措施5大自私級別！

【level 1】唔肯戴口罩

疫情持續一年多，出入公眾地方要戴口罩是常識吧！不過有些客人會當酒店是自己家一樣，懶理防疫，不戴好口罩便自出自入。該位酒店員工指經常見到有客人出入大堂、走廊、泳池等公眾地方時沒有戴口罩，「入到酒店去房間只係幾分鐘時間，戴口罩係咪真係咁難呀？你返到房我理得你咩都唔戴呀！」

酒店員工指經常見到有客人出入酒店時沒有戴口罩。（《假面酒店》劇照）

除了不肯戴口罩外，還有Staycation客懶理防疫措施5大自私級別😠😠😠有人食退燒藥隱瞞發燒！點圖即睇Staycation客懶理防疫措施6大級別👇👇👇

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