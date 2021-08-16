位於西貢西郊野公園內的海下遊客中心最近正式啟用，酷似日式木造平房的設計風格引起不少網民注意。其實香港還有不少地方都有濃濃的日本氣息，《香港01》旅遊頻道記者精選了共10個打卡地點，既然暫時不能飛去日本，就在本地一解「鄉愁」吧！



海下遊客中心設計勁有日本feel！（發展局圖片）

海下遊客中心的外牆以印有木紋的清水混凝土為主要建築材料，配搭木質設計，感覺簡約。多用途室以玻璃亭子的模式設計，自然光灑進裡面，採光度高之餘，亦可以欣賞室外的大自然景觀，感覺清幽。想知交通方法及開放時間，立即按圖睇睇😍👇👇

+ 3

其實香港有不少地方都和日本打卡景點非常相似，即使在疫情下無法「返鄉下」，依然可以在香港來一個偽日本遊，包括港版金閣寺、貓島、明治神宮鳥居等等！按圖睇埋其餘9個日式靚景打卡位🤩👇👇

+ 5

🤩同場加映1：10款型格深色口罩最平$1.7個 姜濤同款Pasion深灰易襯🤩

市面上有不少奶茶色、莫蘭迪色系，是不少女生首選，不過偶然想轉穿搭風格，自然需要一些深色系口罩。記者精選了10款深色系口罩，包括墨綠色、深灰色、牛仔藍色等，無論是男生或型格打扮的女生都非常適合！按圖即睇10大潮人必備型格口罩推介😍👇👇

+ 17

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新