星球大戰主題酒店明春開業快將開放預訂　沉浸體驗星戰電影世界

8月初，迪士尼官方終於宣布，耗費了6年心血建成的星球大戰：「銀河星際巡洋艦」主題酒店將於2022年春季與大家見面，並且不日開放預訂。

這家讓MISS期待數年的星戰酒店絕對稱得上是迪士尼里程碑式的產物，比起傳統的樂園酒店，我更願意稱之為一場為期兩晚的沉浸式星戰體驗。

最關心的價格問題，MISS也已經幫大家打探清楚啦。以兩晚假期為例，最便宜的全包度假套餐（含兩天的三餐及迪士尼門票一張）兩名客人共計4809美元；兩名成人和一名兒童則需要5299美元；三個成人和一個孩子的兩晚假期總計5999美元。

看來這家造價不菲的星戰酒店在定價上也毫不手軟，但其實對於星戰迷們來說，夢想既然有了明碼標價，那就，花錢實現他！



看到價格單位的朋友們一定也已經猜到，星戰酒店將開在位於美國佛羅里達州的奧蘭多迪士尼園區，作為全新星戰主題園區「銀河之刃（Galaxy's Edge）」的一部分，與園區進行無縫銜接。

點圖欣賞星球大戰酒店戰艦外觀、「航站樓」、「超空間旅行」及客艙▼▼▼

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細數起來，從第一部《星球大戰》上映至今，幾乎已經過了半個世紀。他像是一個古老的產物，陪伴了一代又一代的男孩成就英雄夢。他用史詩般的科幻傳奇，送給全人類一個宇宙的想像，在探索未知的世界裡，擁有歷久彌新的力量。

儘管被迪士尼收購後的星戰系列屢遭吐槽，但看過了星戰酒店的官方視頻後，我們再次燃起了期待——畢竟，誰不曾幻想自己就是電影中的絕地武士和原力使者呢？

從現實走入夢境 只需要幾秒鐘

酒店的外觀被打造成了戰艦的形態，充滿未來科技感。為了讓乘客迅速沉浸其中，從進入「航站樓」辦理入住開始，就進入了一個與現實完全脫節的時空。每一位你所接觸到的工作人員都有自己在星戰中的專屬角色。而通過「超空間旅行」進入最終飛船的乘客，也可以選擇自己青睞的角色以及相應的服飾造型。在未來的兩天裡，好好享受變成他的樂趣吧。

選完人物角色，先回房間休息一下吧。這艘擁有100 間客艙的Corellian MPO-1400型星際巡洋艦上，共分為標準客艙、銀河級套房、機長艙房三種房型，分佈於戰艦的其中三層。客房內部宛如星戰電影中反抗軍的船艙，以白色為主調，嵌入式牆體的上下舖搭配簡潔的電子光板和金屬感按鈕，將現代便利與探險時代的浪漫相結合。透過客艙的窗戶（實際是巨型LED屏），乘客可以看到時刻變化的太空之景，彷彿真的航行在銀河系之中。

標準客艙能入住4-5人，有一張大床、一個雙層床和一張壁掛下拉床。一臥室銀河級套房自帶一個起居空間，大床和2張壁式下拉床，提供雙人梳妝台、酒吧區、兩扇可欣賞太空美景的窗戶和一些額外準備的星球大戰驚喜。兩臥室大船長套房則提供了更充足的空間，豪華起居空間、標準客艙的所有舒適設施，以及帶雙人梳妝台浴室的主套房、帶單人梳妝台的第二間浴室、酒吧區、3 扇可欣賞太空美景的窗戶以及一些額外的星球大戰驚喜。

你在冒險中所做的選擇 將決定你的星戰故事發展

這可能是讓許多星戰粉期待和去多少次的理由了。整個旅程中的情節發展都是根據乘客作出的選擇推動展開，完全是定制體驗，除了團隊協作，其中也穿插著獨立任務，甚至可能和陌生乘客一起策劃一項秘密任務。

點圖了解酒店提供的定制體驗▼▼▼

你會遵循第一秩序的規則還是加入抵抗組織的秘密陰謀？與一群走私者討價還價還是坐下來，啜飲雞尾酒並在安全距離內觀看這一切？若不是鐵粉，你很難知道下一秒會發生什麼。

作為星戰中地位舉足輕重的武器，光劍在戰艦內擁有獨立訓練室。為了讓乘客能有更真實的光劍體驗，迪士尼特製了原力武器，你可以隨時換好裝備去訓練自己的原力，時刻準備一戰。

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當然，你也可以學習建造模型宇宙飛船、練習操作飛船的導航以及防禦系統、參觀星際巡洋艦的艦橋和其他機器人比賽等一系列活動。可以預見的是，這次的星球大冒險，一定遠比你想像中更激動人心。

住進太空裡 重新定義主題客房

在科雷利亞餐廳，乘客們可以享受別具特色的星球美食。不僅調酒師和服務員可能會由機器人擔當重任，老友機器人BB-8和R2D2也會為乘客端茶送水。而銀河巨星帶來的特別表演，也絕對是你只有在星際酒店才能見識到的。

點圖看看科雷利亞餐廳的裝潢及食物▼▼▼

整個餐廳將完全根據電影中的場景來打造，當然，每個菜品都是精心設計的「星際人菜單」。若是想要和船長近距離交流宇宙間的秘聞，也可以在capitaintable額外付費，與船長共同享用他最喜愛的菜餚。

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