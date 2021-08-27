【酒店熱話 / Staycation熱話】位於西貢的WM Hotel正式試業，其兩層高渡假風酒店是賣點之一，有不少人在一開業已經去入住這間五星級酒店，不過近日有網民分享自己入住WM Hotel遇到的經歷，控訴職員沒有為他們安排無高層房，直指：「$5000得到嘅服務！」



有夫婦住WM Hotel，上網控訴無高層房（FB @ 香港 Staycation 酒店交流谷）

近日有網民在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」分享自己入住WM Hotel遇到的經歷，指職員本來答應了會給2樓高層房間，但最後發現房間是在1樓，更指在與職員理論時，職員一臉不屑地指已沒有最高層的房間，並指「呢啲嘢好主觀嘅喎。」【原來之前有網民控訴過WM Hotel有伏？泳池有街外人？網民批8宗罪：名過於實】按此閱讀全文

事主認為職員態度有問題，直指：「近$5000一晚只包早餐，但咁嘅服務，呢兩年Staycation係第一次見！」👇👇👇點圖即睇詳細事發經過👇👇👇

【1】職員指房間是最高層

事主在登記入住時，指職員答應了會給高層房間，她的丈夫見房間號碼是2字開頭，便問職員所安排的房間是不是最高層，職員亦回答是最高層。當事主搭升降機去到2樓時，才發現他們的房間在1樓。

【2】事主指職員一臉不屑

事主丈夫返回前台與職員理論，但職員卻指現在沒有最高層的房間，事主指職員回答時「一臉不屑嘅樣」丈夫再問職員1樓是否就是高層，職員回答：「呢啲嘢好主觀嘅喎。」事主直指：「一句道歉嘅說話都無！」

網民點睇？

事主的貼文引來接近500個網民留言，不過網民看法都十分兩極，有網民指WM Hotel只有兩層，最高層和最低層其實分別不大，不解為何事主如此執著：「去到check in先要求，有就係bonus，無就算吧啦！無謂為咁小事著火。」、「鍾意高嘅用$5000住Ritz Carlton 117樓，夠晒高啦！」有網民認為可能是職員不明白事主要求：「會唔會人哋以為你意思係可以住最高係咪得呢層咋，因為2樓full晒咪得1樓囉。」

不過亦有網民表示同情事主，認為WM Hotel收費高，對服務有要求也是情有可原，「畀$5000住一晚，我覺得對服務有要求好合理，何況個職員態度的確有問題。」、「樓主嬲都好正常。」👇👇👇其他網民點睇？點圖即睇詳細網民留言👇👇👇

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7、8月正是staycation旺季，遇上滿房或住不到心水樓層也是常見的事。大家去staycation前記得先了解酒店環境，或者預先提出額外要求，避免再有誤會發生。

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