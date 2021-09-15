【中秋好去處 / 燈籠 / 花燈 / 打卡】中秋節臨近，相信大家已經正在安排中秋節行程，不妨去一年一度限定的中秋燈籠打卡點！香港各處都開始陸續掛起燈籠、花燈等應節裝飾，十分有中秋氣氛，包括⼤澳⽔鄉花燈節、元朗燈籠街、灣仔利東街等等，想知有哪6大中秋燈籠打卡好去處？即睇下文啦！



【1】⼤澳⽔鄉花燈節 —— 800個手繪紙燈籠亮燈

民間組織「大澳非茂里」每年都會舉辦的大澳水鄉花燈節，在吉慶街上掛上逾800個手繪紙燈籠，延伸至大街小巷，全部燈籠都亮燈時，充滿中秋氣氛！而這些手繪燈籠都是區內街坊幫手繪畫，充滿人情味。今年雖然沒有花燈節巡遊及開幕儀式，但是在9月11日至9月30日期間，每晚6時半後都會亮起花燈，打卡一流！👇👇🌕點圖即睇花燈節靚相🌕👇👇

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大澳水鄉花燈節2021



地址：大澳吉慶前街



亮燈時間：18:30-21:30



活動日期：2021年9月11日至9月30日



【2】元朗大橋街市 —— 40米燈籠街

元朗有一條出名的「燈籠街」，每逢中秋節都吸引不少區內街坊、攝影發燒友去打卡！中秋節臨近，元朗大橋街市內掛滿掛滿傳統手紥燈籠，形成長達40米的燈籠街其實是由「冠香行」香莊掛起逾千個手製燈籠，成爲一年一度的限定打卡位（溫提，打卡時留意不要）。👇👇🌕記者直擊今年燈籠街的熱鬧盛況！點圖即睇有咩人氣燈籠🌕👇👇

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「冠香行」香莊 —— 元朗「燈籠街」



地址：新界元朗橋樂坊2號



【3】灣仔利東街 —— 傳統大紅燈籠街

灣仔利東街不時都會因應節目懸掛應節裝飾，中秋節當然也不例外。最近利東街已經掛起逾大紅燈籠，每晚入黑後，燈籠都會亮燈，極有節日氣氛又十分浪漫，同朋友、情人打卡一流！利東街將會舉辦中秋節活動，大家可以密切留意。👇👇🌕想知燈籠幾多點後會亮燈？按下圖即睇👇👇

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灣仔利東街



地址：香港灣仔皇后大道東200號



【4】裕民坊 —— 恆香‧YM2中秋綵燈會

裕民坊YM2與恆香餅家合作，於9月展出中秋綵燈會，現場設有6大必影打卡位，由500個傳統綵燈組成的燈籠隧道更是必影位，十分有中秋氣氛，打卡一流！👇👇👇燈籠隧道超靚！點圖睇裕民坊綵燈會必影打卡位！👇👇👇

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裕民坊 恆香‧YM2中秋綵燈會



地址：九龍觀塘協和街33號



開放日期：2021年9月3日至9月26日



【5】希慎廣場 —— 戶外賞燈會

港島區也有中秋打卡好去處！希慎廣場於9月10日開始，於商場展出用500個節慶燈籠打造成的3米高的巨型燈籠陣，在燈海下打卡一流，每到晚上燈籠更會著燈，拍照效果更靚！另外，希慎廣場亦有設置「玉兔追月」互動裝置應節。👇👇👇利園區會員可享免費拍攝！點圖睇戶外賞燈會靚相！👇👇👇

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希慎廣場 「月圓相聚」戶外賞燈會



地址：希慎廣場4樓



開放日期：2021年9月10日至9月22日



開放時間：（星期日至星期四）10:00-22:00

（逢星期五、六、公眾假期前夕） 10:00-23:00



【6】黃金海岸商場 —— 16米長燈籠隧道

黃金海岸商場趁中秋舉辦「月映金秋」活動，設有多個燈籠打卡位，包括以逾百個傳統燈籠加上玉兔造型霓虹燈組成、長達6.5米的燈籠隧道，以及16米長的大紅燈籠長巷，在燈籠下漫步，中秋氣氛十足！👇👇👇超靚隧道！點圖睇黃金海岸商場燈籠打卡位靚相！👇👇👇

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黃金海岸商場 「月映金秋」



地點：黃金海岸商場中庭



開放日期：即日起至9月22日



開放時間：10:00至22:00



中秋節就快到，怎能不去一年一度限定的中秋燈籠打卡點！大家可趁早mark低心水好去處，和家人、情人、閨密趁中秋一起去打卡！除了燈籠外，不如去睇巨型月亮裝置，點擊即睇5大巨型月亮打卡位！

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🌕同埸加映：中秋6大打卡好去處！🌕

中秋節就快到，相信你已開始安排中秋節活動。適逢中秋節，黃大仙中心於9月展出3.5米高巨型花燈，花燈內設有有多個變色天燈，燈內的鏡子會反映出天燈，只要用相機遷就角度，就能拍出無窮無盡的天燈相，天燈亦會隨着動作變色，影相效果一流！另外，商場亦設有12生肖花燈，可以在各個角落打卡！👇👇👇點圖睇巨型花燈靚相！👇👇👇

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