【旅遊熱話 / 商場設計】最近有網民發文討論香港哪個商場的設計最奇怪，他表示自己認為最奇怪的是又一城，指商場的層數指示總是令人混淆，「點解G樓上面唔係L1而係UG？」他又抱怨又一城的層數英文字多過數字，直指「睇到我暈，只係想去1樓都要搭幾次扶手電梯！」



最近有網民發文討論香港哪個商場的設計最奇怪。（朗豪坊圖片）

最近有網民於香港討論區發文，討論香港哪個商場的設計最奇怪，他指正常商場的G樓上一層應是L1或1樓，但又一城G樓上層卻是UG（Upper Ground），再上一層才是L1、L2，G樓下層又分為LG1、LG2，最底還有MTR樓層，直指「好亂，英文字仲多過數字！」

層數混亂之餘，又一城的「8字型設計」令到每層扶手電梯的距離遠，每上一層都要繞個大圈才能搭扶手電梯到其他樓層。網民指「又一城啲樓層睇到我暈，只係想去1樓都要搭幾次扶手電梯！」

帖文引來接近150個網民留言，不少人都認同又一城層數混亂，指「每次去都會蕩失路」，有網民認為商場的設計奇怪主要是因為強迫顧客遊覽所有店鋪，「希望啲客會多消費。」又有網民表示最好行的商場大多都是是房屋署商場，如禾輋廣場、愛民廣場等，「以前嘅商場四四正正，扶手梯集中在一齊。」

網民紛紛分享自己認為設計奇怪的商場，當中圓方、朗豪坊、海之戀等熱門商場都榜上有名！原因包括要繞一大圈上落樓層、「成個迷宮咁」等。即睇下文睇自己有無同感！👇👇👇The One出口好混亂？第一名公認行到頭暈！點圖睇7個設計奇怪商場排名👇👇👇

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雖然商場去得多就會熟路，但是如果趕時間，又不熟路，在迷宮一樣的商場，找路真的會找到極崩潰！相信香港設計奇怪的商場一定不止7個，如果大家有甚麼認為設計也是奇奇怪怪的商場，歡迎留言和記者分享！

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