Apple蘋果發表最新型號智能手機iPhone 13，香港機迷普遍失望，日本用家亦不例外。iPhone在日本智能手機市場佔有率超過五成，不少日本用家和香港用家一樣，在疫情持續下，期望Touch ID指紋開鎖功能回歸，然而卻大失所望。除了Touch ID之外，還有4個與iPhone 13發布相關的關鍵字，成為日本Twitter熱門，全都反映了日本網民失望之處！



按此閱讀：iPhone 13／13 Pro 懶人包｜A15﹑120Hz 規格／售價／發售日公開

【失望位 1】沒有Home鍵

iPhone 13正式推出前，曾經有傳新功能會支援Face ID和Touch ID雙解鎖，因此不少蘋果迷一直期待Touch ID回歸！然而，iPhone 13的規格公開後，日本網民似乎對新機不設Home鍵感到非常失望，關鍵字「Home鍵（ホームボタン）」更一度登上Twitter熱搜，甚至有人留言表示寧願繼續用舊機或轉用iPhone SE，也堅決不會入手新iPhone，高呼：「還我Home鍵！」

👇👇按圖睇日本網民對iPhone 13的5大失望位👇👇

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僅23.3%人有意入手iPhone 13

據日本傳媒《bitWave》進行的問卷調查指出，1000位年齡介乎10至60歲的日本市民中，僅23.3%受訪者有意購入iPhone 13，主要原因是新機有大容量、「果粉」對品牌的忠誠度等，不想購買的理由則包括：無信心用全部功能、價格高、不是蘋果迷等。

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同場加映：居港日本足球員上節目介紹香港！

有人會問：「香港有咩好玩？」而在居港日本人眼中，香港又有甚麼必訪旅遊熱點？早前，日本旅遊節目《旅行沙律》請來居港日本現役足球員川瀨浩太（效力香港超級足球聯賽球隊冠忠南區），介紹香港最新現況及本地旅遊熱點，重點推介離島坪洲一日遊！

地道早餐推介：菠蘿油與鴛鴦

川瀨提到，不少香港人都會在外面的餐廳解決一日三餐，因此大部分餐廳不論是平日或周末都會早早營業。在介紹甚麼是菠蘿油時，他指與日本的蜜瓜包非常相似，不過中間夾著厚厚的牛油，配上「鴛鴦」，就是最具代表性的港式早餐。

（《朝だ!生です旅サラダ》節目截圖）

吃完早餐，之後就出發到位於離島區的坪洲！川瀨表示，最近身邊不少香港朋友流行到離島區旅遊，而坪洲就是其中一個熱門景點。雖然坪洲只有三分一個長洲的大小，不過區內擁有多項歷史建築物，以及近年開始發展的藝術空間，均值得我們漫步細賞。

👇👇川瀨在坪洲有甚麼好玩推介？即按圖睇居港日本人眼中的香港特色美景👇👇

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節目尾聲仲有關於MIRROR的彩蛋？即睇全文：居港日本足球員上節目介紹香港！歎茶記鴛鴦菠蘿油 坪洲日落打卡