【九巴 / 一日遊】九龍巴士（九巴）宣佈連續三個星期日市民免費無限次乘搭指定巴士線！包括來往中秀茂坪和尖沙咀的1A線、來往九龍灣及北角的過海巴士線108線以及來往西貢和鑽石山的96R線。《香港01》食玩買記者為大家整理了3條巴士線途經的好去處，讓大家去一日遊！



九巴宣佈連續三個星期日市民免費無限次乘搭指定巴士線。（資料圖片）

九巴宣布與WeLab Bank合作，推出巴士乘車優惠，包括由9月19日起連續三個星期日， 市民可以無限次免費乘搭指定巴士線，包括可於9月19日免費乘搭來往中秀茂坪和尖沙咀的1A線、於9月26日免費乘搭來往九龍灣及北角的過海巴士線108線以及於10月3日免費乘搭來往西貢和鑽石山的96R線。

3條巴士線都會途經多個地區，《香港01》食玩買記者為大家整理了的一日遊及好去處的提案，讓大家搭巴士去打卡、掃街玩足一日！

【1】9月19日 —— 1A 來往中秀茂坪及尖沙咀

市民可於9月19日全日無限次免費乘搭1A線，由中秀茂坪開往尖沙咀，途經觀塘市中心、九龍灣、太子道西、旺角、尖沙咀等地區。車程全長14.7公里，行車時間約為75至92分鐘。記者精選的一日遊行程包括寶達市場掃街、裕民坊Cafe和九龍城巨型壁畫打卡、旺角招牌豬頸肉煎蛋芝士撈丁、尖沙咀「合味道紀念館」展覽等等，可以玩足全日。👇👇👇點圖即睇1A巴士線一日遊行程推介👇👇👇

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1A 巴士線 —— 來往中秀茂坪及尖沙咀



免費乘搭日期：2021年9月19日。



途經地區：觀塘市中心、九龍灣、新蒲崗、九龍城、太子道西、旺角及油麻地（彌敦道）。



【2】9月26日 —— 108 來往啟業及寶馬山

市民可於9月26日全日無限次免費乘搭108線，由啟業開往寶馬山，途經啟德、新蒲崗、九龍城、土瓜灣、紅磡，銅鑼灣、勵德邨以及寶馬山等地區，車程全長15公里，行車時間約為82分鐘。一日遊行程包括九龍城80年歷史大和堂打卡、食土瓜灣名物南乳雞球撈麵、勵德邨睇圓柱形天井以及寶馬山睇日落等等，由九龍玩到過海！👇👇👇點圖即睇108巴士線一日遊行程推介👇👇👇

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108 巴士線 —— 來往啟業及寶馬山



免費乘搭日期：2021年9月26日



途經地區：九龍啟德啟晴邨、德朗邨、新蒲崗、九龍城、土瓜灣、紅磡，銅鑼灣、勵德邨以及寶馬山



【3】10月3日 —— 96R 鑽石山站及黃石碼頭

市民可於10月3日全日無限次免費乘搭96R 線，由鑽石山站開往西貢黃石碼頭，車程全長30.9公里，行車時間約為80分，平日只於星期六、日及公眾假期提供服務。行程包括志蓮淨苑睇佛寺、彩虹邨打卡、去西貢露天Cafe等等，由市區玩到郊外！👇👇👇點圖即睇96R巴士線一日遊行程推介👇👇👇

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96R 巴士線 —— 來往鑽石山站及黃石碼頭



免費乘搭日期：2021年10月3日



途經地區：途經彩虹、彩雲邨、井欄樹、壁屋、白沙灣、西貢市中心、大網仔、北潭涌、麥理浩夫人度假村及北潭凹。



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