日本知名酒品牌「獺祭」人氣極高，不少香港居酒屋和酒舖都可以見到它的身影。出產自山口縣旭口製酒廠的「獺祭」，早前決定採用與生產清酒相同的原料和份量，推出有「獺祭」清酒香味的消毒洗手液，隨即成為話題，更在網上被人搶購一空！原來，品牌推出消毒用品是為了幫助長期為酒廠提供優質酒米的米農脫困，酒廠的一個舉動令不少網民大讚超窩心！



（日テレNEWS@YouTube）

據日本電視台新聞報道，位於東京銀座的「獺祭」專門店現時除了提供各款清酒和燒酒，更可以購買品牌推出的酒精消毒液。為甚麼酒精消毒液的消耗速度快，但酒廠依然堅持使用相同規格的清酒原材料？👇👇按圖看詳細報道👇👇

+ 9

旭口製酒廠發言人表示：「作為日本清酒釀製廠，農民是必不可少的存在。」為了守護用心裁種的農民，這款清酒消毒洗手液才會應運而生。希望酒廠和農民都能度過今次疫情帶來的難關！

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：日本拉麵店免費拉麵助困難食客 店主一招化解尷尬暖心結局神展開

新冠肺炎疫情嚴峻，在經濟不景的情況下，不少人失業導致收入減少，甚至是零收入。群馬縣涉川市的拉麵店「拉麵家有坂」，決定為疫情下身處困境，不論是收入減少或者有其他需要的人士提供免費拉麵。

（ANN NEWS@YouTube）

不論年齡、性別和國藉，只要是在疫情下生計受到影響的人，店方都會免費提供一碗價值850日圓（約港幣60元）的醬油拉麵。為了有需要客人可以安心，無須因為介意他人的目光而不敢點餐，店主想出一個辦法令不少網民大讚他非常細心！👇👇按圖睇完整報道👇👇

+ 6

免貴拉麵計劃開始之後，竟然有意想不到的神展開？全文：日本拉麵店免費拉麵助困難食客 店主一招化解尷尬暖心結局神展開