【文華東方Staycation優惠】文華東方酒店一向以五星級服務大受港人歡迎，是熱門Staycation之選。最近酒店推出超抵優惠，人均一千元左右就可以歎足兩餐，超抵！



（下列優惠價錢及食宿套票詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定。除特別說明，價錢未包括加一服務費。）



酒店推出超抵優惠，包兩餐人均只需一千元左右。（文華東方酒店圖片）

酒店聯乘法國天然護膚品牌Chantecaille，推出優惠套票。入住一晚包雙人早餐及三道菜晚餐套餐，可選擇在房內或Café Causette享用。最正的是於指定日子入住，可以彈性check-in，並歎足24小時。

（文華東方酒店圖片）

每房更可獲贈價值$1,150的Chantecaille天然草本護膚品，包括五月玫瑰花妍露（100毫升）及花妍柔澤一份。另外可獲贈價值$100 的購物現金券一張，於 2021 年 12 月 31 日前於指定門店消費滿$150 元即可使用。還可免費獲贈換領卡一張，以於指定門店換領價值$675的尊貴護膚套裝一份，包括納米黃金能量緊緻眼部精華（3毫升）及黃金修護面膜（5毫升）。

（文華東方酒店圖片）

入住可參加「微型森林工作坊」，由專人教授製作以植物和不同動物模型為造型的玻璃盆景。

（文華東方酒店圖片）

於酒店官網預訂，每晚$2,150起，平均每人只需$1,075起。預訂日期由即日起至10月18日，入住日期由即日起至11月30日。

文華東方酒店

地址：中環干諾道中5 號

電話：2522 0111



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不少人都會使用消費券到酒店來個Staycation，不過一次過用光又覺得可惜，因此《香港01》旅遊頻道記者精選了8間$2000至$3000的酒店住宿套票，人均只需幾百至一千多元，剩下的就可以去shopping！



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帝逸酒店

地址：沙田源康街1號

電話：3653 1111



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