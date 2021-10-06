松本清香港｜預計日本連鎖藥妝松本清將登陸香港？現招聘香港店員

【松本清香港】日本連鎖藥妝店松本清即將登陸香港？雖早在2019年確認進駐香港開店，不過兩年來，未有更多新進展。日前在香港求職網上出現松本清香港分公司的店務員招聘廣告，似乎距離首間香港店開張的日子已經不遠！



（圖片來源：松本清Matsumoto Kiyoshi@Facebook）

新冠肺炎疫情下無法出外旅行，不少日本過江龍相繼在香港開分店，繼驚安之殿堂（Dondondonki）之後，日本連鎖藥妝店松本清（マツモトキヨシ，Matsumoto Kiyoshi）早在2019年已計劃在香港和越南開設分店。

當時的聲明又提到，由於香港人對日本化妝品和健康食品有甚高需求，加上中國、香港等地方的旅客都熱愛到日本旅遊，光顧松本清的客人甚多，因此認為有需要在當地成立分店。

（圖片來源：網上截圖）

事隔兩年後，香港分店終於有眉目！在香港求職網上，顯示松本清香港分店招聘香港店務員及高級店務員三個職位，估計首間香港松本清分店開幕的日子已經不遠，雖然暫時未知會在哪一區開店，不過日後大家買日本藥妝、日用品又多個選擇！

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