灣仔分域碼頭年底清拆！最後機會朝聖多個復古打卡位 具昔日情懷

灣仔分域碼頭年底清拆，這個中環及灣仔一帶當中很有歷史色彩的景點，極具昔日殖民地時代特色。灣仔分域碼頭充滿復古味道，桌椅、餐廳、髮廊等都保留著當日的樣貌。不過在本年年底灣仔分域碼頭將會清拆重建成消防局，想朝聖和打卡記得要把握最後機會了。



（圖片來源：IG@kntphotos）

位於灣仔的分域碼頭是殖民地時代各地水手抵港時的第一個下腳點，整棟建築保留了舊式香港商場及英式建築設計的特點，可以令人如同穿越到過去一樣。灣仔分域碼頭於1953年搬遷至現址多年來屹立不搖，處處充滿復古感，打卡一流。

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碼頭內的海軍商場分為兩座，內裡仍有不少商店仍在營業，包括舊式髮廊、雜誌店、洋服店、首飾店及洋酒店等等，商場的格局數十件來變化不大，不論是天花、用色及燈光都保留了過往水手購物和休息的樂土原貌。

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其中一個必去朝聖的地方是商場內的麥當勞，由於海軍商場接待各地水手為主，這間麥當勞分店是全港唯一一間啤酒和意大利薄餅供應的分店。雖然這間麥當勞分店已於2004年結業，但當時使用過的桌椅和裝飾仍在商場內，是打卡的好選擇。

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商場門口雖點著「只招牌會員」的告士，但市民只要填寫簡單資料即可獲會員卡進內參觀和消費。不少店舖仍有營業，由於大多以外幣標價，使用美元的話比較划算也更有回到過去的感覺。

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灣仔分域碼頭

地址：灣仔龍景街1號



同場加映：赤柱美食｜赤柱如置身於意大利CAFE！超多超美影相打卡位

【赤柱美食】最近有間人氣急升的赤柱Cafe，成為近日社交平台上不少網民前往朝聖的地方。不但裝修極具舊式意大利小店風情，處處都是打卡位，食物的賣相也十分精緻。CAFÉ以西式輕食為主，主打意式麵包，還設自家烘焙工房，以意大利傳統方式嚴謹製作，不論是環境還是食物都會帶你飛往意大利的街道！



（圖片來源：IG@paneelattehk）

（圖片來源：IG@paneelattehk）

位於赤柱的Pane E Latte背山面海，室外的環境可以令人暫時忘卻城市的煩囂，而且店內外的裝潢都極具意大利風情特色。店內外都以極具少女心的粉色系列為主，可愛又不失懷舊復古感。店外的奶黃色牆身配上意大利風百葉窗、圓拱門窗以及半透明窗紗等營造出意大利情調，吸引不少網民在店外「打卡」一番！

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