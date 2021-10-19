【大東山芒草2021】一文睇大東山芒草季節時間、行山路線、交通，以及大東山路線難度、注意事項等，讓大家去前做足準備，去看大東山一大片黃金芒草海！



又到芒草季節。（IG @ iris_lammm）

大東山芒草時間

大東山芒草季節為每年10月尾至11月，說起芒草行山路線，除了大帽山芒草，大家可能會想起大東山芒草，入秋後就是大東山芒草季節，位處高山的芒草勝地都會先染金，11月中就會出現一大片大東山芒草海的景象，每年秋天都吸引不少人前往打卡。

要登上大東山主要有3條各有易難長短路線，而今次介紹的就是相對簡單的大東山芒草路線，在伯公坳出發，沿鳳凰徑上山。

今次介紹的就是相對簡單的路線，在伯公坳出發，沿鳳凰徑上山。（IG @yintung.chan）

大東山芒草注意事項

雖然每年都有不少人去大東山看芒草，但大東山高869米，是香港第三高峰，因此上山的樓梯級較多，因此平時沒有行山習慣的人也許會感到吃力，大家看大東山芒草去打卡之餘，都要量力而為。

如果大家想去大東山芒草，記者建議大家在約11至12時就要開始在伯公坳出發，因為下午6時已經天色全黑，要預留時間下山。如果想看完日落才下山，可以在1至2時左右才在伯公坳起步，不過記者溫提，日落後入黑速度快，要小心下山，最好帶備照明裝備。

每天秋天都吸引不少人前往大東山打卡。（IG @ cathy_fitness）

大東山芒草路線

於東涌港鐵站轉乘11、23或3M大嶼山巴士，在伯公坳下車。左邊便是南大嶼山郊遊徑入口，亦是今次行程的起點。沿南大嶼山郊遊徑登上了十幾級樓梯後，在大涼亭左轉，便進入鳳凰徑。

要上到爛頭營，中間的路程大部分都是樓梯級，估計起碼有過千級樓梯，一路慢慢向上爬升400米，樓梯路段比較漫長，大家記得定時停下來休息。

沿途可看到海景。（IG @ iris_lammm）

過程中都可以睇到超靚山景以及看到大嶼山南海岸的海景，步行1小時後便會開始進入芒草的範圍，沿路上芒草遍野，景色超壯觀！芒草叢中有小路可供拍照，可以拍出在芒草海中心的效果。不過大家要愛惜芒草，不要隨便採摘。

芒草海超壯觀！（IG @ lawmingka）

不過大家要愛惜芒草，不要隨便採摘。（IG @ ginagigitsui）

繼續行石級沿鳳凰徑行，來到一處地勢會變得平緩，一直沿着山腰向下行，便會到達爛頭營。回望大東山，同樣可以見到壯觀的芒草海。

爛頭營的高地上建有約20間石屋，一望無際的芒草加上爛頭營的石屋都是大家最愛的構圖。不過大家千萬不要爬上屋頂影相，可能會破壞屋頂或有危險。

爛頭營的高地上建有約20間石屋。（IG @ nah_jamienana）

不過大家千萬不要爬上屋頂影相，可能會破壞屋頂或有危險。（IG @ polam833）

在爛頭營拍照後就可以原路行落山，不過日落後入黑速度快，大家要小心下山。

大東山芒草



大東山芒草交通：東涌港鐵站旁的巴士總站乘坐3M或11號大嶼山巴士，於伯公坳站下車。沿馬路邊的行人路步行約兩分鐘便到達起點。



大東山芒草路線：伯公坳 > 鳳凰徑 > 伯公坳



需時：約4小時（連拍照、休息約6小時）



難度：4.5/5



備註：大東山並非適合新手行的路線，千萬不要為打卡而貿然行動。山路有大量石級和碎石，必須穿著行山鞋或運動鞋。



😍同場加映：9大芒草路線！😍

說起芒草行山路線，大家可能會最先想起大東山芒草、大帽山芒草，但其實除了在芒草季節可以登山看芒草，市區都有不少易到的芒草打卡地，記者為大家整理9條芒草路線，今個秋天可以去睇芒草！

大老山芒草

大老山離市區很近，最適合黃昏時間到達，不但能欣賞九龍一帶的風景，更有氣象站和芒草融為一體的獨特構圖。

大老山芒草



交通：乘搭1或1A小巴到飛鵝山道落車。



路線：飛鵝山道 > 大老山 > 飛鵝山道



需時：約1.5小時



難度：2.5/5



備註：山徑主要以馬路為主，只要留意往來的車輛，是難度不高的一條賞芒路線。假如你截到的士上大老山氣象站，更免卻步行上山的時間和體力。



想知更多芒草路線？點擊全文 👉👉芒草季節2021｜9大芒草路線！大東山/大帽山芒草 一文睇交通方法