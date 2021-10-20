ViuTV新節目大玩港版雙層公寓！招單身男女免費staycation玩配對

【戀愛Staycation】時下興Staycation，向來作風大膽的VuiTV今日（20日）宣佈推出全新綜藝節目《戀愛Staycation》，招募單身男女，入住充滿打卡位的豪華大屋，共同度過長達一個多星期的Staycation，透過日常生活互相了解，而大會亦會安排不同戶外活動，希望大家藉此尋找真愛，似乎想打造香港版的「雙層公寓」！消息一出，很多網民都表示期待節目播出。



（ViuTV Facebook截圖）

ViuTV今日在Faceboook專頁發帖文，宣佈即將開拍全新節目《戀愛Staycation》（暫名），為各位單身男女提供一個「出POOL」的好機會！只要是年滿18-35歲、並持有效香港永久性居民身份證的單身男女，可以於今年12月至2022年3月期間進行拍攝，即可以登記報名參加！

新節目簡介看似與日本真人騷《雙層公寓》的玩法差不多，邀請多位單身男女在一間大屋中共同生活約一個星期，途中透過製作組準備的活動，有機會是遊艇派對、大自然露營體驗，甚至是豪華晚宴舞會，讓參加者互相了解，並藉此在活動中尋找到另一半，留下難忘回憶！

消息一出，很多網民都表示非常期待香港版「雙層公寓」，又預測錄影廠的主持人陣容會有梁祖堯、余迪偉、強尼、花姐及陳子豐等等。不過都有網民指日版曾經發生參加者自殺的悲劇，希望節目安排和剪接不要令參加者受到網絡欺凌。

同場加映：全民造星4《前傳》MV取景地公開！

ViuTV人氣選秀節目《全民造星》來到第四季，有別於前三季，今次節目會以全女班上陣，計劃組成一隊全新的女團。早前，節目率先公開主題曲《前傳》MV，各參賽者的造型和場景大玩日系校園風，獲網民讚：「拍得好似日本！」



（圖片來源：ViuTV@YouTube截圖）

《全民造星IV》主題曲《前傳》MV在黃大仙的獅子山公園棒球場取景。一眾參賽者以校服和棒球外套造型登場，在一大片綠油油的草地上展現動感歌舞，洋溢著滿滿的日系青春感！

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獅子山公園棒球場除了是香港少年棒球聯盟的練習場地，同樣是電影《點五步》的重要拍攝場景之一。位處配水庫之上的獅子山公園棒球場，擁有一大片綠草的開揚景致，加上校服、棒球等日本風格和元素，不少網民看MV之後大感意外兼有驚喜：「估唔到香港都可以拍到呢種風格！」

（圖片來源：《點五步》劇照）

即睇地址和前往方法：全民造星4《前傳》MV取景地公開！開揚草地棒球場拍出日系小清新