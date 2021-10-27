露營車推介2021│7大觀星露營車+露營車價錢比較！超大天窗觀星

【露營車推介2021】現時露營車很多都是各具特色，不但有觀星的露營車，也有歡迎寵物和設有水上活動的露營車等。記者為大家搜集2021年7大香港最靚露營車和小屋，試試兩手Fing-fing去露營！



（圖片來源：網絡圖片）

露營車推介【1】PARK Nature

位於元朗錦田的PARK Nature是超人氣露營車之選，佔地近40,000平方呎，設有14部2-6人可入住的豪華露營車，部份露營車可攜同寵物入住。當中超過一半露營車都可作觀星之用，而最新的星際露營車是超人氣打卡首選，主人房設有超大弧形天窗及King-Size雙人床，觀星及打卡都一流。露營車以豪華作招徠，露營車內部設施可媲美酒店，而且洗手間全採用乾濕分離設計，非常方便。

除了露營車，PARK Nature亦設有午間及晚間派對房間、燒烤場及電動麻雀等不同設施。👇👇👇點圖即睇PARK Nature露營車及其他設施👇👇👇

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PARK Nature

地址：元朗新潭路逢吉鄉54A號

電話：9694 0077

營地接待處辦公時間 ：09：00-23：00

價錢：星際露營車（可容納2-6人）$2699-$3299

觀星露營車（可容納2-6人）$2399-$2999

英式露營車（可容納2-4人）$2199-$2699

藍色寵物露營車（可容納2-4人）$1999-$2399

黃色寵物露營車（可容納2-3人）$1799-$2099

民族風/摩洛哥風/簡約寵物露營車（可容納2-3人）$1599-$1899



露營車推介【2】海迎灘 Welcome Beach

位於大嶼山長沙海灘附近的海迎灘露營車環境酷似外國海島渡假村，不但有一排排棕櫚樹，更有多個打卡位包括海濱休憩區、渡假風梳化、長椅區等，充滿國外海島渡假風情。海迎灘露營車一共有10部露營車，分別為2人、4人及5-6人車。露營車設備齊全，更可以在入住時向職員免費借用不同餐具、廚具，亦有小賣部、自動販賣機及燒烤場。海迎灘與長沙海灘非常近，可以隨時在車內看到海灘或到海灘遊玩。

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海迎灘 Welcome Beach

地址：大嶼山上長沙海灘

電話：2890 9980

價錢：2人小型露營車：$1400-$2200（9月-6月）$1500-$2300（7月-8月）

4人普通露營車：$1600-$2600（9月-6月）$2000-$3000（7月-8月）

4人豪華露營車：$1800-$2800（9月-6月）$2200-$3200（7月-8月）

4人升級露營車：$2000-$3000（9月-6月）$2400-$3400（7月-8月）

5人豪華露營車：$2100-$3100（9月-6月）$2500-$3500（7月-8月）

5人升級露營車：$2200-$3200（9月-6月）$2600-$3600（7月-8月）



露營車推介【3】貝澳露營車會 JK Club

位於大嶼山貝澳露營車會JK Club露營車鄰近當地圍村，有不少餐廳可以選擇，地理位置方便。貝澳露營車會一共有4款露營車可以入住，2-6位也有合適露營車車款。露營車內有冷氣、冰箱、餐具、沐浴間及雙人床、雙人梳化床及Wifi，設備齊全。露營車營地範圍內有大草地，可以租用燒烤爐燒烤，也可購票升級至不同餐飲套餐，亦提供純素餐單。

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貝澳露營車會 JK Club

地址：大嶼山貝澳老圍村20D

電話： 6368 5925

價錢：2人小型露營車：$1399

4人中型露營車：$1999

4-5人中型露營車：$1999

6人家庭露營車：$2699



露營車推介【4】浪高長岸

同樣位於大嶼山的浪高長岸露營車離東涌僅20分鐘車程，旁邊便是大嶼山長沙泳灘，地理位置方便，露營車主打露營加水上活動。浪高長岸設有不同露營車或露營配上水上活動的套票，可以體驗獨木舟、人體衝浪板、直立滑浪板等水上活動。浪高長岸一共有4部露營車，可容納2-4人，同時也有大小南非營屋可以入住。

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浪高長岸

地址：香港大嶼山長沙下村29號

電話：5545 5625

價錢：露營車：$1399-$1699

大型南非營屋（可容納4-10人）：$1599-$2099

小型南非營屋（可容納2-4人）：$899-$1199



露營車推介【5】稻場 Art Farm

位於屯門掃管笏的稻場 Art Farm露營車是去年新開的家庭式露營營地，佔地20,000呎，場內有2部英式露營車，可容納4人或4-6人。營地內設有超大型戶外草地，除了可以向營地租用營帳體驗露營，更可以帶寵物一同前往遊玩。營內亦有燒烤爐和投影機租借，露營車設備齊全。

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稻場 Art Farm

地址：屯門掃管笏

電話：9846 6609（Whatsapp）

價錢：露營車：$1600起

*寵物入場每隻收費$100。

*租借燒烤爐為$100、租借投影機為$300。



露營車推介【6】小木屋度假營

位於元朗錦田的小木屋度假營以歐洲小木屋為主題，有16架不同顏色的小木屋露營車，每架小木屋露營車都有獨立的木欄圍起，保留私人空間也營造出獨立屋露營車的感覺。同時也可以使用小木屋露營車前的草地露營，一次體驗兩種玩樂方式。小木屋露營車設備同樣齊全，每間更有小閣樓可以打卡。營地亦設有小公園、燒烤用地及Party Room。

👇👇👇點圖即睇小木屋度假營露營車及其他設施👇👇👇

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小木屋度假營

地址：屯門掃管笏

電話：5499 5445

價錢：露營車：$1199起

Party Room套餐：$4299起（20-25人適用）

*大草地露營區成人每位收費為$200，3-12歲兒童收費為每位$80



露營車推介【7】西園農莊

位於長洲的西園農莊佔地面積高達44,515平方米，營舍及提供的玩樂選擇非常多種，更有超有特色觀星圓拱屋營區，浪漫二人世界還是家庭樂都非常合適。觀星圓拱屋營區有多個波波型圓拱小屋，入夜後可以輕鬆觀星，環境亦超靚，設備整全，同樣可以兩手Fing-fing入住。除了觀星圓拱屋營區，更有南非營、印第安營、蒙古包等不同營可選。營區亦有其他活動如遙控機動船、滑步車及歷奇活動等可預約，每晚都會舉行免費的營火會。

👇👇👇點圖即睇西園農莊露營屋及其他設施👇👇👇

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西園農莊

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12

電話：2666 9556

價錢：觀星圓拱屋營區：$2800-$3600

