【香港最佳酒店2021】外國旅遊雜誌Condé Nast Traveler公佈2021年讀者評選的香港最佳10間酒店，入圍酒店包括半島、文華東方、四季等頂級酒店，亦有價錢較親民的朗廷、香格里拉大酒店。



Condé Nast Traveler每年都會公佈「Readers’ Choice Awards」榜單，由全球超過60萬讀者參與投票，選出各地最佳酒店、旅遊目的地、航空公司等，頗有權威及公信力。最近雜誌公佈了讀者選出的香港10大最佳酒店，一起看看你心目中的酒店有否上榜！

香港最佳酒店【No.10】香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Hong Kong

評分：86.66

（官方圖片）

香港最佳酒店【No.9】港島香格里拉大酒店 Island Shangri-La, Hong Kong

評分：87.33

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香港最佳酒店【No.8】香港文華東方酒店 Mandarin Oriental Hong Kong

評分：88.93

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香港最佳酒店【No.7】香港半島酒店 The Peninsula Hong Kong

評分：89.16

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香港最佳酒店【No.6】九龍香格里拉大酒店 Kowloon Shangri-La, Hong Kong

評分：90

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香港最佳酒店【No.5】香港朗廷酒店 The LangHam, Hong Kong

評分：93.5

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香港最佳酒店【No.4】四季酒店 Four Seasons Hotel Hong Kong

評分：96

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香港最佳酒店【No.3】奕居 The Upper House

評分：98.33

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香港最佳酒店【No.2】香港港麗酒店 Conrad Hong Kong

評分：99.33

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香港最佳酒店【No.1】香港置地文華東方酒店 The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong

（官方圖片）

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Staycation熱潮持續，但其實酒店房內暗藏了很多細菌溫床，如果酒店清潔手法不妥，隨時播毒！早前台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的16個位置，立即按圖睇睇酒店藏菌陷阱Top16😱😱👇

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