【聖誕好去處2021】Kakao Friends今個聖誕節將登陸荷里活廣場！鑽石山荷里活廣場將於11月頭開始設置「Kakao Friends聖誕夢幻樂園」，有得玩互動遊戲如2米高滑梯、彈跳床之餘，更設有3大得意打卡位，立即睇記者直擊！



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Kakao Friends聖誕主題互動遊戲天地將於11月4日至2022年1月2日期間登陸鑽石山荷里活廣場，Ryan、Apeach等人氣角色即將現身，最新角色「春植」更會首次以聖誕造型登場。

（莊堅毅攝）

場內設有2大互動遊戲玩樂區，是全港首個Kakao Friends主題互動遊戲天地，包括2米高的滑梯「Ryan飛越海盜船」和5米大彈跳床「Apeach彈彈咖啡杯」。

「Ryan飛越海盜船」是樂園重點互動遊戲之一，大型滑梯以海盜船做主題，足足有2米高！大家坐上就可以從高處滑下，體驗極速快感。

（莊堅毅攝）

另外，以粉紅色咖啡杯為設計的「Apeach彈彈咖啡杯」設有5米大的彈床，大人細路都可以玩。

除了互動遊戲之外，現場更設有3大打卡位讓大家盡情影相。樂園入口設有「Kakao Friends聖誕夢幻樂園拱門」，拱門足足3米高，兩邊可以見到以聖誕冷帽圍巾造型出現的Ryan，還有首次以聖誕造型出現的春植！

樂園中央則有「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園大舞台」，多個Kakao Friends人氣角色包括Tube、Con、Muzi及Neo & Frodo將以聖誕造型出現於舞台上的旋轉木馬，大家又要預備相機影相！

（莊堅毅攝）

旁邊有「Jay-G 極速跳樓機」裝飾，Jay-G戴上心心眼鏡配上聖誕冷帽，型格十足。

（莊堅毅攝）

喜歡Kakao Friends的大家怎可錯過近距離接觸Ryan和Apeach的機會？憑消費或VIC會員積分，在指定周末就可參加「Ryan & Apeach見面會」，和他們打卡合照。

想帶Kakao Friends回家的粉絲更可以到「Kakao Friends期間限定店」購物，期間限定店售過百款人氣精品，包括2022年座枱月曆、掛頸八達通套、透明電話殼、爆谷桶、三摺傘等。

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另外還可於商場憑消費或VIC積分換領3款Kakao Friends限定精品，包括「Kakao Friends 2022年座枱月曆」、「Kakao Friends掛頸八達通套」及「Ryan x Apeach餐碟套裝」。

（莊堅毅攝）

荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」

地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

開放日期： 2021年11月4日至2022年1月2日

開放時間： 上午10時至晚上10時



「Ryan 飛越海盜船」體驗區

日期：2021年11月4日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上8時

對象：5歲或以上、身高最少為80cm及體重85kg以下

活動時限及名額：每節長約6分鐘及名額6個

參加方法：憑即日於場內電子貨幣消費滿HK$200，可換領體驗區入場券一張；荷里活廣場VIC會員憑5積分，於手機應用程式換領體驗區電子入場券一張



「Apeach 彈彈咖啡杯」體驗區

日期：2021年11月4日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上8時

對象：5歲或以上、身高最少為80cm及體重85kg以下

活動時限及名額：每節長約6分鐘及名額4個

參加方法：憑即日於場內電子貨幣消費滿HK$200，可換領體驗區入場券一張；荷里活廣場VIC會員憑5積分，於手機應用程式換領體驗區電子入場券一張



「Ryan & Apeach 見面會」

日期：2021年11月13日至2022年1月2日 (逢星期六、日及公眾假期)

時間：下午2時至5時

活動時限及名額：每節長約15分鐘及名額8個 (每個名額限最多4人參與及只可拍攝3張照片)

參加方法：憑即日於場內電子貨幣消費滿HK$200，可換領見面會入場券一張；荷里活廣場VIC會員憑5積分，於手機應用程式換領見面會電子入場券一張

