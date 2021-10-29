尖沙咀燈飾2021｜迪士尼聯乘2大尖東商場LED燈幕牆　將11月亮燈

【尖沙咀燈飾2021】尖東燈飾即將亮燈！今個尖沙咀尖東燈飾將聯乘迪士尼舉辦聖誕派對，達4,000平方米、8萬2千顆LED燈的巨型LED聖誕燈幕牆將於11月中率先亮起！



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（信和集團圖片）

為慶祝Disney+即將登陸香港，今個聖誕信和集團旗下的7大商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙咀中心、帝國中心、中港城及信和廣場，將聯同利東街與迪士尼合作，推出「迪士尼閃亮冬季 Disney Winter Celebration」。

多個商場將會齊集多個迪士尼人氣角色，包括愛莎女王、米奇老鼠、小木偶皮諾丘，彼思的胡迪、巴斯光年，Marvel的鐵甲奇俠，星球大戰的曼達洛人，舉行跨商場聖誕聯歡派對。各位迪士尼粉絲絕對不可錯過！

尖沙咀燈飾麼地里的聖誕燈海一向是市民每年的打卡熱點，每年都會吸引不少人去看尖東燈飾。尖沙咀燈飾聖誕聯歡派對將由尖沙咀中心及帝國中心打頭炮，尖沙咀燈飾將會在臨海尖東燈飾的巨型LED燈幕牆於11月11日率先亮起。尖沙咀燈飾巨型LED燈幕牆由8萬2千顆變色LED圓點組成，尖東燈飾總面積更達4,000平方米，視覺效果超震撼！

尖沙咀燈飾巨型LED燈幕牆今年的燈海會以Disney+的四大品牌為主題，包括迪士尼、彼思、Marvel及星球大戰，尖東燈飾會獨家播放 Disney+ 六大品牌的聖誕燈飾影片及信和集團商場及利東街的聖誕場景的精彩短片，為大家預告各大商場聖誕活動。

另外在帝國中心、中港城及信和廣場的外牆也會都各有迪士尼閃亮冬季聖誕燈飾，例如是Disney+ 精彩角色圖像，在晚上打卡氣氛一流！

迪士尼閃亮冬季 Disney Winter Celebration



日期：2021年11月11日至2022年1月2日



尖東聖誕燈飾亮燈



商場：尖沙咀中心及帝國中心



日期：2021年11月11日



迪士尼閃亮冬季尖東燈飾



商場：帝國中心、中港城及信和廣場



日期：2021年11月11日至2022年1月2日

