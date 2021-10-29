聖誕好去處2021｜葵芳設勞蘇聖誕裝飾！3米高勞蘇+6大打卡位

【聖誕好去處2021】今個聖誕節，《反斗奇兵》（Toy Story）人氣角色勞蘇登陸葵芳！新都會廣場將展出首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場，設有6大打卡主題專區，更有期間限定店 ，出售日本直送《反斗奇兵》及迪士尼精品，各位勞蘇粉絲不可錯過！



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今個聖誕節，葵芳新都會廣場將於11月12日起至明年1月2日期間，為大家帶來全港首個以勞蘇為主題的士多啤梨工場《Berry Christmas in LotsoLand》，除了有3米高勞蘇供粉絲打卡合照外，更設有6大打卡主題專區，包括3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。

【勞蘇聖誕樂園打卡位1】動「莓」一刻互動專區

位於露天廣場的巨型勞蘇裝置，以紫紅色為主調旁邊豎立「Pick Your Strawberry」的巨型燈牌，大家可以行入互動專區隨意「採摘」區內的士多啤梨。到後方，圓拱型的裝置滿佈大型紫紅色氣球，打卡一流！

（新都會廣場圖片）

（新都會廣場圖片）

【勞蘇聖誕樂園打卡位2】毛茸茸長廊

位於動「莓」一刻互動專區旁逾9米長的「毛茸茸長廊」，内以紫紅色為主調，以毛茸茸的士多啤梨及勞蘇造型作裝飾，牆身並飾以粉嫩紫色霓虹燈飾，瀰漫浪漫節日氛圍。大家在進入勞蘇製作士多啤梨食品的基地時，可模彷製作士多啤梨食品。

（新都會廣場圖片）

（新都會廣場圖片）

【勞蘇聖誕樂園打卡位3】勞蘇光影聖誕樹

「勞蘇光影聖誕樹」足足有5米高，超級巨型！聖誕樹由多個粉紅木箱組合而成，樹上掛滿各式各樣閃爍的飾物，加上Berry Christmas 燈牌，聖誕氣氛超濃！

【勞蘇聖誕樂園打卡位4】聖誕主題繽紛花圃

位於露天廣場的聖誕主題繽紛花圃以勞蘇為主題，花圃有逾萬朵新畿內亞鳯仙及各種粉嫩鮮花，佈置成戶外夢幻花圃，打卡超靚！

（新都會廣場圖片）

【勞蘇聖誕樂園打卡位5】「霓虹剪影聖誕燈飾」 展現閃爍星光夜景

在戶外星光長廊，一抬頭就可以見到過150呎的「霓虹剪影聖誕燈飾」，燈飾由24組勞蘇剪影燈海組成，晚間亮燈後更有聖誕氣氛！

（新都會廣場圖片）

【勞蘇聖誕樂園主題區6】期間限定店

主題專區更設有期間限定店，推出多款日本直送及期間限定的勞蘇及迪士尼卡通人物精品，各位勞蘇粉絲不可錯過！

「Berry Christmas in LotsoLand」 聖誕草莓熊世界



地點：葵芳新都會廣場



日期：11月12日起至2021年1月2日



期間限定店



地點 ：L3中庭



日期：2021年12月8日至2022年1月2日



活動時間：上午11時至晚上9 時

