聖誕好去處2021｜海賊王裝飾登陸馬鞍山！7米高烈陽號+期間限定店

【聖誕好去處2021】全新海賊王ONE PIECE主題聖誕好去處2021登陸馬鞍山！海賊王ONE PIECE一眾角色將會化身成為甜點現身7大玩樂區，必打卡7米高超巨形烈陽號，另外更全球首發搶先推出限定精品，海賊王粉絲絕對不可錯過！



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轉眼間《ONE PIECE 海賊王》動畫已經播放到第1,000集，漫畫更即將連載滿25週年。今年海賊王將會大肆慶祝，路飛、娜美等一眾角色乘坐烈陽號，在聖誕佳節登陸馬鞍山MOSTown 新港城中心，舉辦「海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動，打造出全新聖誕好去處！

日本官方團隊設計7米高超巨型「MOST- SWEET烈陽號」於商場啟。（圖片來源：官方提供）

今次邀請日本官方團隊操刀設計的7米高烈陽號，超霸氣外形絕對是必打卡之選！船頭得骷顱骨頭呼應聖誕氣氛，變成巨型珍寶珠充滿童真感！抬頭一看船頭披上聖誕帽，散發著濃濃的聖誕氣氛，各位朋友更可以親自登船冒險探索，與一眾經典人物角色碰碰面！

全新ONE PIECE SWEETS萌爆造型。（圖片來源：官方提供）

一眾經典人物角色更將會率先披露ONE PIECE Sweets系列造型，打扮成巨型甜點，分佈在船上7大打卡位及遊戲區中。其中有化身布甸的烏索普在大門迎接大家，而索柏則化身成巨型冬甩，外型得意又搞笑，粉絲們又怎可以錯過呢？

點擊查看7大打卡位及遊戲區👇👇👇

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場內更設有期間限定店，將會發售超過200款主題精品，其中更有全球首度發售、全新ONE PIECE SWEETS主題精品，包括露營用具、雨傘、抱枕、文具及杯墊等等，一共超過30款！另外更有過百款日本進口人氣限量海賊王Mugi Mugi公仔，以及台灣進口特色精品，有興趣就切勿錯過喇！

點擊率先查看主題精品👇👇👇

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MOSTown x海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航



日期：2021年11月中旬至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)



Sweet Bakery《海賊王ONE PIECE》期間限定店



日期：2021年11月下旬至2022年1月2日 (待定)

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L3活動區(UNIQLO側)

