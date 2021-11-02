露營推介｜元朗90,000呎豪華露營區人均$475　超靚落地天幕觀星

【露營推介2021】位於元朗的白泥部落最近翻新重開豪華露營區，人均最平$475入住特色營舍，每個營舍都有不同主題，更設有冷暖氣及獨立洗手間，夏天、冬天去都無問題！



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（FB @ 白泥部落 Pastoral Glamping）

白泥部落位於元朗，最近5月才完成喬遷及翻新，於八鄉石崗重開豪華露營區，佔地超過9萬呎，設有豪華營、自助紮營、遊樂休閑區等。附近沒有高樓大廈，因為在營地景觀開揚，可以遠眺大帽山、雞公嶺等群山。家庭、情侶、朋友等等都可以入住，營地更是寵物友善。

營地共有3款特色營舍可供選擇，包括帆船營、部落營、星空營，可供2至6人入住，人均最平$475就可以入住！每個營舍季節性提供冷氣或暖氣和獨立洗手間，浴室亦提供冷熱水，設施一應俱全，在夏天、冬天去露營都無問題！

露營營舍【1】帆船營

帆船營是面積最大的營舍，約有500平方呎面積，設有2張雙人木床，可供最多6人入住，多過4人入住更可多加一張雙人摺疊木床。不過在疫情下，除了家庭可獲豁免外，所有營帳只限4人入住。

帆船營以簡約小清新風格為主題，用了淺色、米色、淺啡、灰色作主色，加上木製家具、暖色系燈光和大葉植物，環境超舒適！

帆船營和部落營都有一個戶外露台，配備吊床或吊椅，再加上野餐桌椅，邊曬太陽邊野餐一流！

露營營舍【2】星空營

喜歡觀星不妨去星空營！星空營可供4人入住，配備2張雙人床，營內頂部及落地天幕用上透明設計，採光度大大提高，天藍色窗簾佈置接近自然，感覺舒適！

因為採用了透明設計的落地天幕，所以在晚上嘅星空十分遼闊，甚至可以睇到滿天星斗移動。

露營營舍【3】部落營

部落營主打民族風，與星空營的面積相若，可供2至4人入住，設有1張雙人木床，適合情侶或幾位好友一同入住。

部落營的佈置以暖色調為主，選用了馬賽克玻璃燈具，再加民族風地毯、刺繡座墊、大仿皮豆袋等裝飾。

露營區設施

營舍內設有冷暖氣、獨立洗手間、電熱水煲、私人露台、藤吊椅、野餐桌椅、衣帽架、茶几、坐墊、風筒、電陶爐等等，配套齊全，適合懶人兩手空空去露營！

（KLOOK圖片）

另外，營地設有燒烤爐，可以預訂燒烤套餐，也可以自攜食物燒烤，營地都有廚房、雪櫃，可以用開放式廚房煮飯。營地亦設有室外遊樂設施，包括跳彈床、泡泡撞撞球等等，大人細路都可以盡情放電。

白泥部落更是寵物友善營地，可以攜同貓、狗、兔仔、雀仔、陸龜等等。

（Fb @ 白泥部落 Pastoral Glamping）

白泥部落



地址：香港新界八鄉石崗機場路水流田村



電話：5245 5391



交通：於錦上路站C出口，乘搭巴士64K或251A，於水流田村站下車，步行經過水流田村，約10分鐘到達營地；或於錦上路站，乘搭的士前往營地， 車費約$30



白泥部落價錢（經KLOOK網站預訂可享95折）



帆船營（4-6人）：（星期日至四）$3000（星期五、六及公眾假期及前夕）$3500



部落營（2-4人）：（星期日至四）$2000（星期五、六及公眾假期及前夕）$2500



星空營（2-4人）：（星期日至四）$2000（星期五、六及公眾假期及前夕）$2500

