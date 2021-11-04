【聖誕好去處2021】迪士尼主題聖誕打卡位登陸屯門市廣場，現場不僅設置有近8米高迪士尼城堡，更可以見到米奇、米妮、唐老鴨及高飛等一眾角色，在3大主題區域中等待大家過去打卡影相！

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聖誕好去處2021｜迪士尼樂園登陸屯門 近8米高城堡+飄雪光影匯演

迪士尼旗下串流平台 Disney+ 將於11月16日登陸香港，乘勢聯乘屯門市廣場，於2021年11月11日至2022年1月2日期間攜手打造「迪士尼閃亮冬季」大型企劃，設置出大型聖誕裝置打卡位，迪士尼粉絲絕對不可錯過！

（圖片來源：官方提供）

7.5米高奇妙夢想城堡！光影特效配飄雪匯演

商場中庭佈滿迪士尼主題閃亮聖誕樹及燈柱裝飾，彌漫著小鎮大街的浪漫聖誕氣息。現場更將會擺放有7.5米高奇妙夢想城堡，旁邊更會有換上聖誕服飾的米奇、米妮等人，在飄雪下推砌雪人。城堡外型亮麗外，更將會配上浪漫的光影特效，指定日子更會上演飄雪匯演，相當有異國節日氣氛！

（圖片來源：官方提供）

3大遊戲區域感受懷舊嘉年華氣氛

除了打卡區域外，商場更特設「冬日嘉年華」遊戲區，入面有三大經典嘉年華攤位遊戲——「幸運金幣」、「滾滾雪球」及「繽紛圈圈樂」，讓大家可以盡情玩樂，享受聖誕戚風，甚至有機會贏到近1米高的米奇及米妮巨型毛公仔！

（圖片來源：官方提供）

得意工作坊+期間限定精品店

商場於週末及假日更特設的「奇妙迪士尼立體聖誕卡」及「大鼻鋼牙閃亮聖誕樹」親子工作坊，商場會員憑積分可參與活動，親手製作注滿窩心祝福又獨一無二的聖誕飾品；亦可以前往場內特設期間限定店，有多款迪士尼主題精品供選購，當中更包含獨家款式，迪士尼迷萬勿錯過！

（圖片來源：官方提供）

「奇妙飄雪聖誕」

日期：2021 年 11 月 16 日至 2022 年 1 月 2 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：1 樓中央廣場



「冬日嘉年華」遊戲區

日期：2021 年 11 月 16 日至 2022 年 1 月 2 日

地點：1 樓中央廣場

開放時段：

逢星期六、日及 12 每日中午 12 時至

月 24 日至 1 月 2 日 晚上 9 時



冬日飄雪匯演

日期：

2021 年 11 月 21 及 28 日

2021 年 12 月 4、5、11、12、18、19、24 - 27、31 日

2022 年 1 月 1 日

時間：每日下午 4 時正、6 時正及 8 時正



期間限定店

日期：2021 年 11 月 16 日至 2022 年 1 月 2 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：1 樓中央廣場

