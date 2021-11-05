聖誕好去處2021｜迪士尼5大角色登陸奧海城！小飛象/小鹿斑比

【聖誕好去處】今個聖誕，奧海城將打造迪士尼聖誕裝飾，呈現迪士尼經典故事區，一眾人氣角色如小木偶、小飛象、小鹿斑比等即將現身。同場設有期間限定店，售賣過200款精品，各位粉絲必定不能錯過！



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今個聖誕，信和集團商場、利東街聯同 Disney +合作打造「Disney Winter Celebration 迪士尼閃亮冬季」，打造跨商場迪士尼聖誕派對，例如尖東巨型 LED 燈幕牆會獨家播放Disney+六大品牌的聖誕燈飾影片、荃新天地有魔雪奇緣Frozen裝飾、屯門市廣場則設7.5 米高奇妙夢想城堡飄雪匯演，而奧海城將透過5大角色呈現迪士尼經典故事。

（奧海城圖片）

奧海城將以迪士尼經典故事為主題的 Disney Classics Library，特設5大經典故事區，獅子王、小木偶、小飛俠、小飛象及小鹿斑比等角色將即將化身巨型主題打卡裝置。

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粉絲亦可以利用AR技術，走進迪士尼經典珍藏的世界。下載OC+手機應用程式，即可進行一系列AR互動遊戲。S+ REWARDS或Olympian Kids會員更可透過互動遊戲，集齊不同角色，以點數或積分自選角色組合，自製限量版角色筆記簿或木偶襟章。

（奧海城圖片）

除了巨型打卡聖誕裝飾外，場內亦設有期間限定店，售賣超過200款精品，角色包括小木偶、 獅子王、小飛俠、小飛象及小鹿斑。精品包括T恤、模型、家品、毛絨公仔、 餐具、文具、故事書、玩具等，當中更有韓國及台灣直送主題產品！另外更有6款會場限定明信片，以迪士尼經典故事海報設計，更可加上DIY印章。

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Disney Classics Library@ Olympian City

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

地點：奧海城2期地下主題中庭

時間：中午12時至晚上9時



Disney Classis Library 期間限定店

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

地點:奧海城 2 期地下主題中庭

時間：中午12時至晚上9時

