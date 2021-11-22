大埔好去處｜大埔18世紀英式純白古蹟　超靚復古建築/玻璃球溫室

【大埔打卡好去處】香港有不少極具古典英式的建築，歷經多年仍然屹立至今，大埔有個十八世紀的英式純白兩層古典建築，名叫元洲仔自然環境保護研究中心，充滿復古氣息，同時也有不少打卡位，是一個大埔假日打卡好去處！

（wwf圖片）

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心風格

元洲仔自然環境保護研究中心位於元洲仔，以傳統英國殖民地建築風格建成，添加紅色石灰和紅磚點綴，抹上白灰塑牆泥，加上水泥仿木方格作為外牆裝飾，整體外型充滿英國殖民時期風格。

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【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心歷史

元洲仔自然環境保護研究中心於20世紀初建成，在英國殖民時期是前政務司官邸，在1983年被列入香港法定古蹟。香港政府於1986將元洲仔管理權年授予世界自然基金會香港分會，活化成為WWF自然環境保護研究中心，用以舉辦各類教育活動，宣傳保育及可持續生活，亦會定期都有舉辦的花園導賞，讓大家到這十八世紀英式古蹟參觀。

（IG @ kkc8888）

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心前往方法

於大埔墟港鐵站，轉乘接駁巴士K18（星期六）或九巴71S（星期日）到廣福邨，於總站下車後，向巴士尾的方向步行，進入元州仔里，途經元洲仔公園以及救傷站，轉左進入元洲仔自然環境保護研究中心。

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心打卡位【1】二樓大窗戶

元洲仔自然環境保護研究中心一共有兩層，在二樓空間，最靚的打卡位當然是一個個整齊排列且的長方形大窗戶，可以270度遠眺大埔吐露港海岸的景色。

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心打卡位【2】一樓長廊

在一樓地面設有長廊，長廊上的風格以紅色石灰和紅磚、白灰塑牆泥為主，在長廊散步打卡夠復古！在長廊同樣亦可遠眺大埔吐露港海岸的景色，感覺十分悠閒！

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心打卡位【3】英式庭園

在研究中心外設有大草地的英式庭園，庭園孕育了超過140種植物，由蕨類到大樹、本地以至外來物種都有，生態非常豐富。

【大埔打卡好去處】元洲仔自然環境保護研究中心打卡位【4】巨型玻璃球溫室

巨型玻璃球溫室亦是打卡位！溫室也有種植植物，不過它的透明設計也吸引了不少人專誠打卡，在外面看十分似一個巨型玻璃球，在玻璃球前打卡超夢幻！

元洲仔自然環境保護研究中心打卡位【5】一樓壁爐

在一樓則設有飯廳、客廳、大廳、辦公室、圖書館等等，而且有壁爐以及玻璃窗，同樣利用簡約線條作為風格。

元洲仔自然環境保護研究中心

地址：新界大埔元洲仔里元洲仔自然環境保護研究中心

交通：於大埔墟港鐵站，轉乘接駁巴士K18（星期六）或九巴71S（星期日）到廣福邨。

