聖誕好去處2021｜哈利波特活米村登陸九龍灣 6大影相位 設9¾月台

撰文：陳俊堯
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【聖誕好去處2021】哈利波特活米村11月中將登陸九龍灣Megabox！設有6大影相位，當中最吸引就是9 ¾月台、霍格華茲特快列車等，現場還設飄雪Show及20呎高的聖誕樹，粉絲必定要去朝聖！

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聖誕好去處2021|哈利波特活米村登陸九龍灣！6大影相位 設9 ¾月台

適逢《哈利波特》電影上映20週年，今個聖誕，九龍灣Megabox將會以韓國知名女插畫家Sunga Park筆下《哈利波特》魔法世界插畫作為設計藍本，在11月中開始重現《哈利波特》系列中活米村經典場景。場地入面一共有6大影相位，哈利波特粉絲絕對必朝聖！

「Harry Potter的聖誕魔法世界」大型裝置（圖片來源：官方提供）

6大影相位率先睇！

6大影相位包括有著名的9¾月台貓頭鷹郵局霍格華茲特快列車桑柯的惡作劇商店蜂蜜公爵糖果店，還有足足20呎高，相當具備節日氣氛的閃爍華麗聖誕樹。粉絲們可以模仿霍格華茲的學生，在6大場景之中穿梭行走，來一趟魔法旅行！

必欣賞夢幻飄雪Show！

影相位打卡靚之餘，每逢正點更會上演夢幻飄雪Show，配合前方一棵20呎高的閃爍華麗聖誕樹，實在充滿冬日聖誕氣息！

20呎高的閃爍華麗聖誕樹（圖片來源：官方提供）

互動遊戲區及期間限定店

商場更設有「魔法世界互動遊戲區」，每逢週末及公眾假期都可以參與「魔法棒挑戰站」及「魁地奇投球特訓遊戲」2大互動遊戲；還有聖誕禮品期間限定店，售賣各款哈利波特特色精品。

魔法世界互動遊戲區（圖片來源：官方提供）

九龍灣聖誕好去處｜哈利波特活米村

主題：Harry Potter Christmas In The Wizarding World
日期：2021年11月18日至2022年1月2日
地點：九龍灣Megabox L5中庭

魔法世界互動遊戲區：L9展覽廳 （12:00nn – 7:00pm）
哈利波特聖誕禮品店：G中庭

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