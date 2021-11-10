聖誕好去處2021｜哈利波特活米村登陸九龍灣 6大影相位 設9¾月台

【聖誕好去處2021】哈利波特活米村11月中將登陸九龍灣Megabox！設有6大影相位，當中最吸引就是9 ¾月台、霍格華茲特快列車等，現場還設飄雪Show及20呎高的聖誕樹，粉絲必定要去朝聖！

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聖誕好去處2021|哈利波特活米村登陸九龍灣！6大影相位 設9 ¾月台

適逢《哈利波特》電影上映20週年，今個聖誕，九龍灣Megabox將會以韓國知名女插畫家Sunga Park筆下《哈利波特》魔法世界插畫作為設計藍本，在11月中開始重現《哈利波特》系列中活米村經典場景。場地入面一共有6大影相位，哈利波特粉絲絕對必朝聖！

「Harry Potter的聖誕魔法世界」大型裝置（圖片來源：官方提供）

6大影相位率先睇！

6大影相位包括有著名的9¾月台、貓頭鷹郵局、霍格華茲特快列車、桑柯的惡作劇商店、蜂蜜公爵糖果店，還有足足20呎高，相當具備節日氣氛的閃爍華麗聖誕樹。粉絲們可以模仿霍格華茲的學生，在6大場景之中穿梭行走，來一趟魔法旅行！

必欣賞夢幻飄雪Show！

影相位打卡靚之餘，每逢正點更會上演夢幻飄雪Show，配合前方一棵20呎高的閃爍華麗聖誕樹，實在充滿冬日聖誕氣息！

20呎高的閃爍華麗聖誕樹（圖片來源：官方提供）

互動遊戲區及期間限定店

商場更設有「魔法世界互動遊戲區」，每逢週末及公眾假期都可以參與「魔法棒挑戰站」及「魁地奇投球特訓遊戲」2大互動遊戲；還有聖誕禮品期間限定店，售賣各款哈利波特特色精品。

魔法世界互動遊戲區（圖片來源：官方提供）

九龍灣聖誕好去處｜哈利波特活米村

主題：Harry Potter Christmas In The Wizarding World

日期：2021年11月18日至2022年1月2日

地點：九龍灣Megabox L5中庭



魔法世界互動遊戲區：L9展覽廳 （12:00nn – 7:00pm）

哈利波特聖誕禮品店：G中庭

