聖誕好去處2021｜怪獸公司聖誕樂園登陸港島！大眼仔毛毛/Boo房間

【聖誕好去處2021】今個聖誕節，彼思動畫《怪獸公司》登陸太古城中心！適逢上映20週年，太古城中心將展出首個以《怪獸公司》為主題的聖誕大型裝置，設有7大必睇打卡位，更有期間限定店 ，出售《怪獸公司》限定精品，各位彼思粉絲不可錯過！



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怪獸公司聖誕樂園登陸太古城。（太古城中心圖片）

適逢《怪獸公司》上映20週年，太古城中心今個聖誕將展出首個以迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》的聖誕主題活動「Merry GIFTmas @Cityplaza」，於2021年11月19日起在商場二樓中庭及中橋打造成首個「怪獸公司」主題大型裝置，設多個主題專區，包括3大打卡位、2大遊戲專區以及期間限定店。

怪獸公司聖誕樂園【打卡位1】派禮物整裝室

於「派禮物整裝室」可以找到毛毛正打扮聖誕造型，準備出發派禮物。

派禮物整裝室（太古城中心圖片）

怪獸公司聖誕樂園【打卡位2】禮物傳送門

記得到《怪獸公司》最經典的傳送門打卡，「禮物傳送門」按掣接通禮物傳送門，可以見到大眼仔在傳送門旁出發派禮物！

（太古城中心圖片）

怪獸公司聖誕樂園【打卡位3】阿Boo快樂睡房

來到另一個《怪獸公司》經典場景——「阿Boo快樂睡房」，阿Boo已經在睡房準備和你合照。

阿Boo快樂睡房（太古城中心圖片）

《怪獸公司》聖誕樂園【打卡位4】商場各處

在商場各處都可以找到一眾《怪獸公司》經典角色，更可以打卡合照！

《怪獸公司》聖誕樂園更設有遊戲專區和大家互動，讓大家成為禮物派送員，只要到太古城中心的聖誕官方網站，或於怪獸公司入口旁禮物派送員登記站，登記辦理專屬員工證並訂閱Cityplaza電子報，即可成為禮物派送員，於場內執行兩大派禮物挑戰。

怪獸公司聖誕樂園【遊戲專區1】禮物fun fun輸送帶

在「禮物fun fun輸送帶」，大家可以用自己的手提電話控制現場屏幕上的遊戲版面，將貼有小朋友聖誕願望的門正確分門別類，協助「怪獸公司」安排禮物派送。

禮物fun fun輸送帶（太古城中心圖片）

怪獸公司聖誕樂園【遊戲專區2】禮物「排」對

來到「禮物『排』對」，大家要將將次序亂了的聖誕禮物排好，方便毛毛同大眼仔出發派禮物，幫忙尋找兩份失蹤禮物。

只要完成兩項挑戰，再尋回兩份失蹤禮物，大家就可以換領「怪獸公司」獎勵。

禮物「排」對（太古城中心圖片）

怪獸公司聖誕樂園【期間限定店】

場內更設有「Disney．Pixar期間限定店」，出售多款《怪獸公司》限量禮品，各位彼思粉絲是時候購物！

2021年12月2日至12月27日期間，於太古城中心以電子貨幣消費滿指定金額，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+會員，更可參加「哈哈哈聖誕消費賞」，換領多項獨家聖誕禮物，包括限量版《怪獸公司》毛巾套裝、Godiva聖誕甜蜜巧克力禮盒及agnes b.精選聖誕禮品套裝，大家不可錯過！

期間限定店（太古城中心圖片）

《Merry GIFTMAS @Cityplaza》



地點：太古城中心2/F中庭及中橋



日期：2021年11月19日至2022年1月2日



時間：（星期一至五）中午12時至晚上9時



（星期六、星期日及公眾假期）上午11時至晚上9時

