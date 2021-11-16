西貢Cafe｜木系唯美咖啡館歎精品咖啡　復古手工杯牆/菲相牆打卡

【週末好去處】咖啡迷又有新的朝聖好去處了！西貢一間咖啡體驗館除了有多個超正打卡位，又提供世界級高級精品咖啡工作坊和體驗班，更可以品嚐到世界上最貴的「明星咖啡豆」，絕對是咖啡迷的必到福地！



（圖片來源：IG@filmbygrac）

位於西貢的「19x91」是一間精品咖啡體驗館，與一般咖啡店不同，這裡除了可以喝到不同精品咖啡，更可以參加各式咖啡體驗活動和工作坊。19x91整體以木系為主，打造出日式簡約風格，木製傢俱及啡白色調與咖啡亦非常相配。門前的色調及植物同時亦營造出復古感，打卡一流。

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19x91為一棟兩層高建築，地下以零售和工作坊為主。一樓則分為兩個部分：一邊是日本大正時代裝潢為主題的咖啡廳，另一邊則是需要預約的VIP房。

（圖片來源：IG@katieebelly 授權）

一樓的開放空間前身為咖啡豆專門店Moni Stand，裝潢以日本大正時代風格為主，以微黃的燈光、玻璃燈以及深木傢俱色調打造出大正時代的復古感。

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走到另外一邊，可以見到一道日式紙門，裡面是19x91的VIP室「The Legend」。「The Legend」可預約進行最多六人的進階工作坊或進行品嚐「天價咖啡」的活動。「The Legend」內藏必影打卡位，包括一整排木架組成格子手工杯，每一格都擺放不一樣的手工杯，不論是舉杯打卡還是和手工杯合影都別有氣氛。

（圖片來源：IG@chilllifehk 授權）

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除了大正時代開放空間及格仔牆外，另一個必影打卡位是復古感極濃的菲相牆。

19x91提供不同形式的工作坊，其中兩個大受歡迎的工作坊分別是「人類圖設計與咖啡」及可以品嚐明星咖啡的工作坊。「人類圖設計與咖啡」工作坊用不同類型的咖啡呈現出5大人格類型，再拼湊成一盒的咖啡掛耳包。明星咖啡工作坊則可以品嚐到來自巴拿馬的 Gesha2703A咖啡豆，生豆索價美玩$10,000的天價！體驗價為$3,800，有興趣的咖啡迷可預約一試。

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同時19x91也提供來自不同產地的咖啡及甜點，希望渡過一個悠閒下午的朋友也有不少選擇。

19x91

地址：西貢德隆後街5號地下及1樓

電話：9197 2966

營業時間：11：00-18：00

