聖誕燈飾2021｜利東街聖誕燈飾直擊！迪士尼公主燈飾/10米聖誕樹

【聖誕燈飾2021】利東街聖誕燈飾今年好夢幻聖！利東街今年首次與迪士尼合作，舉辦以迪士尼公主為主題的炫彩燈飾派對，將化身成為聖誕燈飾大道，記者率先來到利東街直擊聖誕燈飾亮燈，並為大家介紹各個打卡位，各位迪士尼粉絲必去朝聖！

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記者直擊利東街聖誕燈飾。（文紀喬攝）

利東街今個聖誕舉辦以迪士尼公主為主題的炫彩燈飾派對，整條利東街設有多個聖誕燈飾，記者率先來到利東街，直擊4大迪士尼公主聖誕燈飾打卡位，另外在特定日子更設有飄雪活動，飄雪下在利東街散步打卡超浪漫！

利東街聖誕燈飾打卡位【1】10米高巨型聖誕樹

在利東街，最吸睛的當然是位於利東街中央的10米高的巨型聖誕樹，聖誕樹上掛滿聖誕燈飾，每日下午5時燈飾都會亮起，每晚6時至10時更會上演光影音樂騷，配以家傳戶曉的公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，超有聖誕氣氛！

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利東街聖誕燈飾打卡位【2】5米高3D迪士尼公主幻彩裝置

在中庭，利東街特別打造了一組5米高、以迪士尼公主為主題的3D幻彩裝置，裝置採用縷空設計，每面都有公主們的剪影，裝置亮燈後，燈光穿透剪影，十分唯美！

【利東街打卡位2】5米高3D迪士尼公主幻彩裝置。（文紀喬攝）

利東街聖誕燈飾打卡位【3】公主華麗燈飾

在3D幻彩裝置的兩邊都有公主華麗燈飾，掛上12位迪士尼公主的剪影。大家最愛的茉莉公主、貝兒公主、樂佩公主、愛麗兒公主、灰姑娘都有！12組公主華麗燈飾每晚都會與聖誕樹同時亮燈，超夢幻！

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利東街聖誕燈飾打卡位【4】公主皇冠圖騰打卡位

除了中庭，整條利東街沿路都有公主皇冠圖騰打卡位，印有12位公主剪影，大家可以和自己最喜歡的公主圖騰合照！

另外，利東街同時化身冬日聖誕，沿路都有將會打造集結美食、藝術、慈善的攤檔。

利東街「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽

日期：即日起至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上10時 (下午5時亮燈)

地點：沿利東街



聖誕音樂燈光匯演

日期：即日起至2022年1月2日

時間：下午6時至晚上10時 (每20分鐘)

地點：中庭



飄雪活動

日期：11月27-28日、12月4-5、11-12、18- 26、30-31日及2022年1月1-2日

地點：中庭



冬日浪漫飄雪匯演

日期：11月27-28日、12月4-5、11-12、18- 26、30-31日及2022年1月1-2日

時間：下午5時、6時及晚上7時

地點：中庭

詳情：加映飄雪活動，讓大家有機會與摯愛及親友漫步在雪花片片、閃亮動人的聖誕大街中，一同欣賞眼前如夢似幻的動人美景，絕對是拍照打卡熱點！



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