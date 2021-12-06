最近有港人去赤徑露營時遇上大潮水浸，個人物品、露營用具全在浸水中，在對岸呆等半天，待至水退後才能返回露營地取回個人物品，網民大呼好陰功。其實有醒目網民教路，在出發露營前檢查一件事，就可以好大機會避免水浸露營帳篷！

港人赤徑露營遇大水浸 個人物品落水無奈呆等半日 做一件事可避免

（Facebook群組@香港人露營分享谷）

熱門露營草地水浸 呆等半日等水退

最近有港人於Facebook群組「香港人露營分享谷」分享露營慘痛經歷，指自己上周六（4日）去赤徑露營時遇上大潮水浸，露營帳篷被淹沒，實在大感無奈，結果呆等半日待至水退，才能返回露營取回個人物品。

（Facebook群組@香港人露營分享谷）

露營人士齊貼水浸相安慰

事主的貼文引來不少露營人士留言，原來有不少人與事主同一時間去赤徑露營，遇到同一遭遇，紛紛貼水浸相安慰事主，指自己的營帳正正在水浸的位置，用具、個人物品同樣被浸。

該晚同位於赤徑露營的網民留言稱，赤徑有大片草地都屬低窪地帶，想減低水浸風險，可以去較入、近大碼頭的營地，雖然位置離洗手間較遠，但起碼不易水浸。

網民：潮一次長一智！

對於事主的經歷，有網民指事主在出發前應做足功課，直指：「潮一次長一智！」、「初一都去赤徑露，一定想影水中浮營啦」，亦有人指去露營前會做風險評估：「以後露營要睇埋個農曆！」

露營前記得檢查一件事

事主在貼文附上照片，赤徑有一大片營地都被浸至石壆位，不少露營人士的露營帳篷、用具全在浸水中。記者推測水浸位置在赤徑泥灘、洗手間附近的大草地位置，是熱門露營地。

至於赤徑營地遇水浸，為什麼有網民建議露營前要看農曆呢？皆因事主去露營的日子正值農曆初一，而農曆初一、初十五都是天文大潮的日子，水位會上漲，而潮汐的潮差會特別大，加上赤徑在海邊，營地更容易水浸。根據天文台潮汐預測，周末水位一度漲至2.7米。

大家在露營前可檢查天文台各區的潮汐預測，以及先了解營地是否位於海邊、容易水浸。亦有網民教路可下載「全球潮汐」應用程式，可以看到潮水最漲時間、高度等等。

（香港天文台圖片）

赤徑非官方營地

赤徑備有垃圾桶和標準洗手間，風景亦相當優美，近期受到不少露營發燒友喜愛。單赤徑並非官方營地，不受漁護署、康文署管理，前往露營或有一定風險；另在營地附近常有牛隻出沒，記者提提大家不要鍡食並觸摸牛隻。

詳細原帖：