Google公布2021年10大熱搜Staycation酒店排名！Google公布2021年10大熱搜Staycation酒店排名結果，其中在雅虎香港日前公布的「Yahoo全年搜尋人氣榜」中奪冠的瑰麗酒店Rosewood未有上榜，誠哥集團旗下有酒店排第五，憑藉超高CP值在Staycation熱潮中突圍而出的4星酒店亦有上榜，結果相當有驚喜！

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Google公布2021年熱搜酒店排名 瑰麗酒店十甲不入 誠哥酒店排第五

九龍海逸君綽酒店圖片

【Google熱搜酒店排名2021】第10位. 帝苑酒店

位於尖沙咀的帝苑酒店，早在1981年落成，整體建築展現著復古奢華的韻味，酒店中庭抬頭能望見所有客房門，是現今新式酒店中較難一見的建築設計。在樓頂更設有25米恆溫泳池，相信在冬季仍然是港人們熱愛的酒店之一。

（帝苑酒店圖片）

【Google熱搜酒店排名2021】第9位. 百樂酒店

百樂酒店雖然僅屬於四星級酒店，但能夠成為今年度熱搜酒店，相信是依賴著出色的選址、超高CP值的住宿及餐飲服務、特色房間裝修設計，以及接連推出的Staycation住宿優惠套票，吸引不少家庭客入住外，亦是年輕人間頗受歡迎的酒店之一。

（百樂酒店圖片）

【Google熱搜酒店排名2021】第8位. 帝逸酒店

屬於帝港集團管理、於沙田石門最新開設的帝逸酒店，選址清幽怡人，房間內提供微波爐、洗衣機等家居電器，而且入住可免費借用單車，雖然近年主打長住客戶，但仍然吸引不少港人入住，是遠離煩囂的酒店Staycation好選擇。

（圖片來源：Alva by Royal Hotel）

【Google熱搜酒店排名2021】第7位. 海景嘉福洲際酒店

海景嘉福洲際酒店的餐飲服務——尤其自助餐相當受歡迎，在酒店Staycation熱潮中備受關注，其實住宿服務亦備受關注，服務質素有水準外，海景客房正對尖東紅磡段維港海景，在鬧市中帶清幽氣息，難怪會上榜！

（海景嘉福洲際酒店圖片）

【Google熱搜酒店排名2021】第6位. 港島太平洋酒店

港島太平洋酒店在Staycation熱潮推陳出新，有不少吸引的酒店住宿優惠套票，不過在2021年4月公布停業，有指是被租用作為員工宿舍及辦公地方，消息一傳開引起熱議，成為一陣網絡熱話，難怪會成為熱門關鍵字！

(李澤彤攝)

【Google熱搜酒店排名2021】第5位. 九龍海逸君綽酒店

九龍海逸君綽酒店是近期是Staycation的熱門地點之一，多間套房都有寬大的窗戶能夠一望黃埔景色。酒店更設有頂樓露天無邊際靚景泳池，在Infinity Pool打卡超靚！酒店旗下的中菜廳「海雲天」也十分出名，餐廳設有大型落地玻璃，用餐時更可欣賞210度維港海景！

九龍海逸君綽酒店圖片

【Google熱搜酒店排名2021】第4位. 香港康得思酒店

位於九龍旺角的香港康得思酒店，是該區的五星級酒店，酒店一共有42層，景觀一流。在客房的落地玻璃可以欣賞到九龍半島及維港的日夜美景，酒店設施齊備，頂樓更設游泳池，超chill！

（香港康得思酒店圖片）

【Google熱搜酒店排名2021】第3位. 香港海洋公園萬豪酒店

在蕓蕓眾多主打親子市場的酒店中，海洋公園萬豪酒店最受家庭住客歡迎。酒店設有不同的海洋生物主題房間，另外提供多類型兒童娛樂設施及活動，就近有海洋公園及海洋公園水上樂園，能夠賺取萬豪會員積分亦是一大賣點，在親子市場外亦頗受年輕住客歡迎。

【Google熱搜酒店排名2021】第2位.香港文華東方酒店

香港文華東方酒店雖然在Yahoo熱搜榜中排行僅第10位，但是在Google熱搜榜則有排行第2！於1963年開業的香港文華東方酒店一向提供高水準且貼地親民的酒店及餐飲服務，因而備受好評，在疫情期間與不少網上平台推出Staycation住宿優惠，成為不少港人的酒店Staycation首選。

文華東方酒店（圖片來源：文華東方酒店）

【Google熱搜酒店排名2021】第1位.香港迪士尼樂園酒店

香港迪士尼樂園酒店成為榜首！迪士尼酒店最近一直都與網上訂票平台合作有推出優惠，人氣高企，因此成為最多人熱搜的Staycation選擇。酒店採用維多利亞風格裝修，設有不同迪士尼人氣角色主題房間，例如《冰雪奇緣》、《灰姑娘》，更有海景露台房，一秒置身歐洲度假，無論情侶、一家大細定朋友一齊去都十分適合！